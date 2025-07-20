قرارات حكومية هامة لجميع العاملين في القطاع السياحي

ويأتي إقرار النظامين انسجاماً مع التعديلات التي أُجريت على قانون السياحة لعام 2024، بهدف تعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع السياحي، وتقليل الكلف، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدّمة للسياح.
وألغى النظامان متطلبات الترخيص المسبق للمنشآت والمطاعم السياحية، واستُبدلت بموافقة تصنيفية أو تسجيلية من وزارة السياحة والآثار، مع إلغاء الرسوم المفروضة على الترخيص، ما يخفف الأعباء المالية على المستثمرين.
كما شملت التعديلات تطوير منظومة التصنيف السياحي، واستحداث فئات جديدة مثل "فنادق البوتيك" و"القرى السياحية"، إلى جانب إلزام المنشآت والمطاعم بتطبيق معايير السياحة الدامجة بما يضمن وصول ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال، والامتثال للمتطلبات البيئية والصحية.
وفيما يتعلق بالمطاعم، أُعيد النظر بتصنيفاتها وفق أفضل الممارسات الدولية، مع التركيز على إبراز المأكولات التراثية الأردنية، وفرض الالتزام بشروط السلامة العامة فيما يخص تقديم الأراجيل والتدخين.
وتُعد هذه التعديلات جزءاً من حزمة تحديث تشريعي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، الرامية إلى تحفيز النمو وتحسين تنافسية الأردن كوجهة سياحية عالمية.
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