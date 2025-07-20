وضوح تطلق "نادي وضوح الاجتماعي" لتمكين موظفيها الشباب وتعزيز مشاركتهم في أنشطة الشركة ومبادراتها المجتمعية.

يهدف النادي إلى إشراك موظفي وضوح، خاصة الشباب منهم، في سلسلة من المبادرات والأنشطة التفاعلية داخل الشركة وخارجها، منها الفعاليات التطوعية، الرحلات، الحملات المجتمعية، إلى جانب تسليط الضوء على هذه الأنشطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويمنح نادي وضوح الاجتماعي أعضاءه فرصاً تعليمية مميزة، تتضمن تدريبات متخصصة في المهارات الأساسية التي تعزز النمو الشخصي والمهني، إلى جانب حصولهم على امتيازات وحوافز حصرية وفرصة لدعم المجتمع والشركة في آن واحد.
وقالت الشركة " نادي وضوح الإجتماعي مشروع نعتز به ويتماشى مع قيمنا ويساهم في الحفاظ على بيئة العمل التي نسعى لتوفيرها لجميع موظفينا"
وأكدت وضوح أن البرنامج يعكس فلسفتنا بأن الإنسان هو أهم أصول شركتنا ومحور نجاحها الرئيسي، مضيفة أن هذه المبادرة خطوة واثقة في سعييها لتصبح بيئة العمل الأفضل في الأردن والمنطقة.
توظف وضوح حالياً أكثر من ألف موظف من شباب الأردن في مقرها في منطقة العبدلي، ويجدر بالذكر أن أكثر من 70% منهم من جيل الشباب و30% منهم من النساء.
ويمثل نادي وضوح الاجتماعي أو “WUDUH Social Club” تجسيداً حقيقياً لرؤية وضوح في ربط قيم وأهداف الشركة بطموحات الشباب في خطوة تهدف إلى بناء مجتمع نابض بالحياة و قادر أن يتجاوز حدود العمل التقليدي وينطلق إلى فضاء التعاون والإبداع والانتماء.
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