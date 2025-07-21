الصحة توضح حالات العلاج بالمستشفيات الخاصة لمنتفعي التأمين الحكومي

الوكيل الإخباري- قالت مديرة إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة، الدكتورة علا مساعفة، إنه تم قبل نحو ثلاث سنوات توقيع ملاحق اتفاقية لمعالجة موظفي الدولة والمتقاعدين والمنتفعين من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، في المستشفيات الخاصة وذلك في حالات الطوارئ ضمن أقسام الإسعاف والطوارئ .

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وبينت مساعفة لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أنه تم توقيع الاتفاقية مع 31 مستشفى خاص، حيث يتم تغطية 80% من تكاليف المعالجة من قبل التأمين الصحي، فيما يتحمل المريض 20% من الكلفة.



وبيّنت أنه في حال كانت تكلفة العلاج أقل من 75 دينارًا، لا يشترط الحصول على موافقة مسبقة من الشركة المكلفة، ويقوم الطبيب المعالج بتقدير قيمة العلاج ومباشرة الإجراءات في قسم الإسعاف والطوارئ.



وأضافت أن قوائم الأدوية المعتمدة موجودة لكل اختصاص، وفي حال عدم توفر الدواء يتم صرف بديل مع الحفاظ على نسب التغطية ذاتها 80% على التأمين، و20% على المريض.