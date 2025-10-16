قرارات صادرة عن رئيس الجامعة الأردنية

06:24 م

الوكيل الإخباري- قرّرَ رئيس الجامعة الأردنيّة الدكتور نذير عبيدات تعيين الأستاذ الدكتور فادي الجبور مديرًا للمركزِ الثّقافيّ الإسلاميّ، اضافة اعلان





كما قرر عبيدات تعيين الأستاذ شاكر أبو دلو مديرًا لوَحدةِ القَبول والتّسجيل.