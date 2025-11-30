قرار حكومي هام حول خدمة العلم

07:14 م

الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء في جلسته الأحد برئاسة الدكتور جعفر حسّان اعتماد مدة خدمة العلم بواقع ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ تجنيد المكلف، ضمن التهيئة لبدء تنفيذ برنامج خدمة العلم مطلع شباط المقبل وفق أحكام قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية. اضافة اعلان





كما قرر المجلس السير في إجراءات دعوة المكلفين من مواليد 2007 وتقسيمهم إلى مجموعات لاستدعائهم على دفعات بأسلوب القرعة الإلكترونية.



