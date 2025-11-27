الإحصاءات: تراجع إنتاج زيت الزيتون الموسم الحالي

07:08 م

الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري الثاني حول قطاف الزيتون لهذا العام لرصد إنتاج زيت الزيتون في معاصر المملكة كافة، وذلك ضمن المسح السنوي لمعاصر زيت الزيتون لعام 2025.





وأظهرت البيانات أن كميات زيت الزيتون حتى تاريخ 25/11/2025 قد بلغت 9,124 طناً، وبالمقارنة مع معدل الإنتاج العام خلال السنوات (2025–2012) والذي بلغ 14,845 طناً في ذات الفترة من الموسم.



وعليه فإن إنتاج شهر تشرين الثاني من عام 2025 قد شكّل 61.5 بالمئة من المعدل الشهري، وشكّل 60.6 بالمئة منذ بداية الموسم حتى نهاية تشرين الثاني، و42.3 بالمئة من المعدل الموسمي الكلي، وهو ما يشير إلى إنتاج أقل مقارنةً بالمواسم السابقة.



كما تشير النتائج أيضاً إلى انخفاض كمية إنتاج الزيتون الداخل إلى معاصر المملكة حتى نهاية تشرين الثاني حيث بلغ 53.5 ألف طن، فيما بلغ الإنتاج الكلي للزيتون حوالي 221 ألف طن في العام الماضي، أي بنسبة 24 بالمئة.



يذكر أن دائرة الإحصاءات العامة تقوم برصد كميات الزيت المنتجة في معاصر الزيتون والبالغ عددها 152 معصرة حتى نهاية موسم العصر نهاية العام، وذلك من خلال المسح الميداني الذي تنفذه الدائرة سنويًا بالتعاون مع وزارة الزراعة، بهدف توفير بيانات دقيقة وشاملة حول إنتاج الزيتون وزيت الزيتون لتوفير بيانات للمواطنين والمزارعين والمساعدة في اتخاذ القرارات والسياسات الزراعية المناسبة.

