وزيرة التخطيط: 3 مليار يورو حزمة مساعدات للأردن من الاتحاد الأوروبي

وقالت طوقان خلال مناقشة موازنة الوزارة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الخميس، إن الحزمة تضمنت منحة مالية بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، بالإضافة لمليار يورو من أجل دعم الاقتصاد الكلي.
وأضافت أن الأردن سيحصل على 500 مليون يورو خلال العام المقبل وذلك بعد الموافقة عليها من الاتحاد الأوروبي وإرسالها إلى البرلمان الأوروبي.
وأشارت طوقان إلى أن اتفاقيات المنح أو القروض من الخارج مخصصة لدعم الموازنة العامة وليست مخصصة أو موجهة لمشاريع أو قطاعات محددة.
-
أخبار متعلقة
-
التربية: رفع نسبة الملتحقين بالتعليم المهني والتقني إلى 50% بحلول 2032
-
الأردن يعبر عن تعازيه للصين بعد حرائق أبراج هونغ كونغ
-
مدير الإحصاءات العامة: إجراء التعداد السكاني العام المقبل بكلفة 24 مليون دينار
-
الملك يهنئ بعيد استقلال موريتانيا
-
اجتماع المجلس المركزي لحزب الاتحاد الوطني الأردني
-
"الخارجية" تدين حادثة إطلاق النار بالقرب من البيت الأبيض
-
انطلاق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية بالأغوار الشمالية
-
"الصناعة والتجارة" تدعو للإبلاغ عن الشكاوى خلال الجمعة البيضاء