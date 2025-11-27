وزيرة التخطيط: 3 مليار يورو حزمة مساعدات للأردن من الاتحاد الأوروبي

06:05 م

الوكيل الإخباري- قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان إن الأردن وقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لتقديم حزمة مساعدات بقيمة 3 مليار يورو للأعوام 2025-2027.





وقالت طوقان خلال مناقشة موازنة الوزارة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الخميس، إن الحزمة تضمنت منحة مالية بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، بالإضافة لمليار يورو من أجل دعم الاقتصاد الكلي.



وأضافت أن الأردن سيحصل على 500 مليون يورو خلال العام المقبل وذلك بعد الموافقة عليها من الاتحاد الأوروبي وإرسالها إلى البرلمان الأوروبي.



وأشارت طوقان إلى أن اتفاقيات المنح أو القروض من الخارج مخصصة لدعم الموازنة العامة وليست مخصصة أو موجهة لمشاريع أو قطاعات محددة.



