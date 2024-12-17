قسم دعم فني في الضريبة للملزمين بنظام الفوترة الوطني

الوكيل الإخباري- قرر الدكتور حسام أبو علي، مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، استحداث قسم للدعم الفني في مديرية الفوترة بهدف توفير الدعم الفني اللازم للشركات والمنشآت والأفراد المسجلين والملزمين بالانضمام إلى نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، وتقديم كافة أنواع الدعم الفني اللازم لضمان ديمومة عملهم من حيث مواءمة الأنظمة المحوسبة مع نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.

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وكذلك إتاحة المجال للشركات والمنشآت التي ليس لديها نظام فوترة أو نظام مالي محوسب لاستخدام النظام، وفي نفس الوقت، إمكانية انضمام الشركات والمنشآت التي لديها أنظمة محوسبة دون التخلي عن أنظمتها.