قسم دعم فني في الضريبة للملزمين بنظام الفوترة الوطني

وكذلك إتاحة المجال للشركات والمنشآت التي ليس لديها نظام فوترة أو نظام مالي محوسب لاستخدام النظام، وفي نفس الوقت، إمكانية انضمام الشركات والمنشآت التي لديها أنظمة محوسبة دون التخلي عن أنظمتها.
وأعلن الدكتور حسام أبو علي، مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أن عدد المسجلين في نظام الفوترة الوطني أصبح حتى تاريخ 103 آلاف مكلف."
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