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كتب "ادعولي" ورحل .. وفاة الشاب يزن المحادين تحدث حزناً واسعاً

الشاب يزن المحادين
الشاب يزن المحادين
السبت، 24-08-2024 09:22 ص

الوكيل الإخباري-    خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بوفاة الشاب يزن المحادين، الذي توفي بعد صراع طويل مع المرض.

وقال صديق يزن لـ"الوكيل الإخباري" إن يزن عانى منذ طفولته من مرض التليف الكيسي، ليتوفى مساء الخميس بعد رحلة شاقة من العلاج. ودفن يوم الجمعة في مسقط رأسه، الكرك.

يذكر أن الشاب يزن محادين يبلغ العمر نحو 32 عاماً، وقد أصيب بالتليف الكيسي منذ ولادته. ولتغطية تكاليف العلاج التي أثقلت كاهله وأسرته، قام يزن بكتابة رواية بعنوان "هواء لا يوشك على الوجوم"، التي عبر فيها عن محطات العلاج التي مر بها على شكل نصوص وخواطر.

وكان آخر ما نشره يزن قبل وفاته بيوم  حديث على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طلب من متابعيه الدعاء له قائلاً: ".اسئلكم بالله تدعولي من قلبكم"

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ونعت مديرية ثقافة الكرك ونشطاء الشاب الراحل يزن المحادين بشكل واسع، واصفين إياه بالفارس الشجاع والصابر، مستذكرين رحلة علاجه وصبره وثباته فيها.

 

 

 

 

 

 

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