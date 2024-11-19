 
الثلاثاء 2024-11-19 09:49 ص
 

كرة القدم الأردنية تودع اللاعب محمد الهدمي

اللاعب محمد وحيد الهدمي رحمه الله
اللاعب محمد وحيد الهدمي رحمه الله
الثلاثاء، 19-11-2024 09:34 ص
الوكيل الإخباري-  انتقل إلى رحمة الله تعالى نجم ومهاجم نادي البقعة الرياضي في أواخر الثمانينيات والتسعينات اللاعب محمد وحيد الهدمي ، بعد مسيرة قّدم خلالها الهدمي الكثير داخل المستطيل الأخضر .اضافة اعلان


وشيع العشرات أمس الإثنين جثمان اللاعب محمد الهدمي إلى مثواه الأخير ، شاهدين له بحسن التعامل ودماثة الأخلاق والابتسامة التي كانت لا تفارق محياه .

رحم الله الفقيد و ألهم ذويه الصبر والسلوان .


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