كرة القدم الأردنية تودع اللاعب محمد الهدمي

وشيع العشرات أمس الإثنين جثمان اللاعب محمد الهدمي إلى مثواه الأخير ، شاهدين له بحسن التعامل ودماثة الأخلاق والابتسامة التي كانت لا تفارق محياه .
رحم الله الفقيد و ألهم ذويه الصبر والسلوان .
-
أخبار متعلقة
-
ضبط معسل غير صالح للاستهلاك البشري ومواد غذائية ومستهلكات طبية منتهية الصلاحية
-
الصريح تودع "مصباح الفجر وقنديل المسجد"
-
وفاة بحادث تدهور واصطدام بعامود إنارة على طريق البحر الميت
-
المنتخب الوطني يلتقي اليوم نظيره الكويتي بتصفيات كأس العالم
-
اختتام برنامج المشاركة المدنية في الكرك
-
المستشفى الميداني الأردني يركب 161 طرف صناعي في غزة
-
اجتماع في تربية عجلون استعدادا لاختبار دولي
-
الأمن: 20 ساعة للسيطرة على حريق مصنع كرتون بالكرك