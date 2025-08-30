السبت 2025-08-30 02:53 م
 

10 شهداء في غزة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم 3 أطفال خلال 24 ساعة

شهيد فلسطيني بسبب المجاعة وسوء التغذية
شهيد فلسطيني بسبب المجاعة وسوء التغذية
 
السبت، 30-08-2025 12:17 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، تسجيل 10 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ 24 ساعة الماضية.اضافة اعلان


وأشارت الوزارة إلى ارتفاع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 332 شهيدًا، من بينهم 124 طفلًا.

وبحسب وزارة الصحة فإنه منذ إعلان منظمة "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي"(IPC)، سُجّلت 54 حالة وفاة، من بينهم 9 أطفال.

وأشارت المنظمة في بيان سابق لها إلى أن قطاع غزة يشهد حاليا أسوأ سيناريو للمجاعة. فقد اشتد الصراع والنزوح، وانخفضت إمكانية الحصول على الغذاء وغيره من السلع والخدمات الأساسية إلى مستويات غير مسبوقة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

العاصمة عمّان

أخبار محلية وزارة الأشغال: لا رسوم بالمطلق على أي طرق رئيسة أو فرعية قائمة الآن ومستخدمة

أعلام أعضاء مجموعة العشرين

عربي ودولي مصر تستضيف اجتماعا رسميا لمجموعة العشرين الشهر المقبل

بني مصطفى تتفقد سير العمل في مشروع مبنى مركز مأدبا للخدمات النهارية الدامجة

أخبار محلية بني مصطفى تتفقد سير العمل في مشروع مبنى مركز مأدبا للخدمات النهارية الدامجة

فلسطينيون نازحون من شمال غزة باتجاه الجنوب من جراء العدوان الإسرائيلي

فلسطين الصليب الأحمر الدولي: من المستحيل تنفيذ إجلاء جماعي لسكان مدينة غزة

بلدية إربد: إجراءات عاجلة في محيط مستشفى الأميرة بسمة الجديد

أخبار محلية بلدية إربد: إجراءات عاجلة في محيط مستشفى الأميرة بسمة الجديد

جانب من أولى ورشات مركز الملك عبد الله الثاني للتميز التشاركية لمناقشة وصياغة استراتيجيته للأعوام 2026–2028

أخبار محلية مركز الملك عبد الله الثاني للتميز يناقش استراتيجيته للأعوام 2026-2028

تسجيل 50 حضانة جديدة في الأردن حتى منتصف العام

أخبار محلية تسجيل 50 حضانة جديدة في الأردن حتى منتصف العام

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي عن مغذي الحسينية يوم الأحد 31 أغسطس 2025، وذلك في إطار أعمال صيانة دورية على المغذي.

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء



 
 





الأكثر مشاهدة