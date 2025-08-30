وزارة الأشغال: لا رسوم بالمطلق على أي طرق رئيسة أو فرعية قائمة الآن ومستخدمة

02:50 م

الوكيل الإخباري- أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان، عمر المحارمة، أنه لا توجد أي رسوم على الطرق الرئيسية أو الفرعية القائمة والمستخدمة حاليًا. وأضاف أن الحكومة مستمرة في فتح الاستثمار في طرق بديلة جديدة، بجانب الطرق الرئيسية القائمة.





في تصريحات صحفية، أوضح المحارمة أن الوزارة تدرس تطبيق نموذج الطرق البديلة على ثلاثة طرق رئيسية فقط، أولها "طريق الحرّانة – العمري"، الذي كان في حالة متهالكة وخطيرة للاستخدام. بعد إعادة بناء هذا الطريق وصيانته، أصبح مطابقًا لأعلى المواصفات، مزوّدًا بعناصر السلامة المرورية على مسافة تتجاوز 70 كيلومترًا. وأكد المحارمة أن هذا الطريق سيوفّر الكثير من كلفة المحروقات، الوقت، والجهد على مستخدميه مقارنة بالطريق البديل له (طريق الزرقاء – العمري) الذي سيبقى مجانيًا.



وأشار المحارمة إلى أن الطريق الثاني هو دراسة تنفيذ جسر علوي يربط منطقة صويلح بجسر ناعور بالقرب من مديرية الأمن العام في عمّان، كطريق سريع بديل لشارع الملك عبد الله الثاني الذي يعاني من ازدحام شديد. أما الطريق الثالث، فهو استكمال طريق إربد الدائري، حيث لن تفرض أي رسوم على الجزء القائم حاليًا، ويُدرس استكماله ليشمل الأجزاء الجديدة من هذا الطريق ضمن الطرق البديلة.



وأضاف المحارمة أن الحكومة ستستمر في بناء طرق بديلة ذات جودة عالية، لتحسين البنية التحتية وزيادة القدرة التنافسية للنقل بين المدن والمحافظات. وأوضح أن إنشاء الطرق البديلة يتطلب تكلفة عالية، لكن الحكومة ستتحمل جزءًا من كلفة الاستملاكات لهذه الطرق، بينما سيشارك القطاع الخاص في بعض المشاريع الكبرى.



التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر الطرق البديلة



لفت المحارمة إلى أن الطرق البديلة ليست مجرد مسارات جديدة، بل تشمل مشاريع بنية تحتية حيوية تساعد في تسريع التنقل وتقليل الأزمات المرورية. وهذه المشاريع ستساهم في توفير فرص استثمارية جديدة في قطاع الإنشاءات، وتوليد فرص عمل.



وأوضح المحارمة أن الطرق البديلة ستساعد في تخفيف الضغط على الطرق الحالية، خصوصًا في المدن الكبرى، كما ستسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقليل تكاليف النقل والحد من الازدحام المروري.



آلية الدفع وخدمات الطرق البديلة



وأكد المحارمة أن الرسوم المفروضة على الطرق البديلة ستُخصص لصيانة الطرق وضمان إنارتها. وستكون هناك آلية حديثة للدفع تشمل خيارات متعددة مثل البطاقات المدفوعة مسبقًا، وبطاقات الائتمان، والنقد. كما سيتم توفير خدمات مساندة بكفاءة عالية على هذه الطرق، تشمل محطات وقود، محطات شحن، استراحات، وإنارة بالطاقة الشمسية.



مستقبل الطرق البديلة



من المتوقع أن يبدأ تنفيذ أول مشروع للطريق البديل (طريق الحرّانة – العمري) خلال شهر من الآن، ليكون نموذجًا للطرق البديلة ذات الكلفة المنخفضة. وفي الوقت نفسه، سيتم دراسة الطرق البديلة الأخرى مثل الجسر العلوي بين صويلح وناعور، بالإضافة إلى استكمال طريق إربد الدائري.



وختامًا، أكد المحارمة أن الحكومة ستعمل بالتنسيق مع المستثمرين لتحديد الرسوم المناسبة بناءً على دراسات الجدوى الخاصة بكل طريق، مشيرًا إلى أن الرسوم ستكون في متناول المواطنين، وستعزز من تقليل الأزمات المرورية وتوفير الوقت والجهد وكلفة المحروقات.