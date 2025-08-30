فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء

01:01 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي عن مغذي الحسينية يوم الأحد 31 أغسطس 2025، وذلك في إطار أعمال صيانة دورية على المغذي. اضافة اعلان





وسيتم قطع التيار الكهربائي من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 4:00 عصرًا، وستشمل المناطق المتأثرة: ذات راس، شقيرا، طريق ذات راس الحسينية، العينا، حمامات عفرا، البربيطة، مخفر الشهداء، وسد التنور.



