فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء

وسيتم قطع التيار الكهربائي من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 4:00 عصرًا، وستشمل المناطق المتأثرة: ذات راس، شقيرا، طريق ذات راس الحسينية، العينا، حمامات عفرا، البربيطة، مخفر الشهداء، وسد التنور.
-
أخبار متعلقة
-
بني مصطفى تتفقد سير العمل في مشروع مبنى مركز مأدبا للخدمات النهارية الدامجة
-
بلدية إربد: إجراءات عاجلة في محيط مستشفى الأميرة بسمة الجديد
-
مركز الملك عبد الله الثاني للتميز يناقش استراتيجيته للأعوام 2026-2028
-
تسجيل 50 حضانة جديدة في الأردن حتى منتصف العام
-
الزرقاء: عملية جراحية نوعية تنقذ شابا عشرينيا في مستشفى الأمير فيصل
-
الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيّرة
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
بدء الأعمال المبكرة لمشروع الناقل الوطني للمياه وإقرار الملاحق الفنية له