التعليم العالي تعلن موعد وترتيبات امتحان المفاضلة للثانوية العربية

موعد عقد الامتحان:
يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025.
مكان عقد الامتحان:
الجامعة الأردنية، مجمع القاعات الحاسوبية (Student.com) في كلية الأعمال.
المواد التي يغطيها الامتحان:
الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الرياضيات.
ملاحظات هامة:
سيتم عقد الامتحان على جلستين:
الجلسة الأولى من الساعة 10:00 صباحًا إلى 12:00 ظهرًا.
الجلسة الثانية من الساعة 1:00 ظهرًا إلى 3:00 عصرًا.
كل جلسة تستمر لمدة ساعتين.
الدخول إلى الحرم الجامعي سيكون من خلال البوابة الشمالية فقط.
الامتحان مُحوسب، وسيتم الدخول باستخدام الرقم الوطني للطالب.
يجب على كل طالب إحضار هوية أحوال مدنية سارية المفعول أو جواز سفر.
يُحظر إدخال آلة حاسبة أو الهاتف الخلوي إلى قاعة الامتحان.
عدم استدعاء الطالب لحضور امتحان المفاضلة لا يعني استبعاده من عملية المنافسة والترشيح للقبول، لكن لا يوجد تساوي معدل مع طلبة آخرين.
يجب على الطلبة الحضور إلى المكان المخصص للامتحان قبل الموعد بنصف ساعة على الأقل. ولن يسمح للطلبة اصطحاب أولياء الأمور معهم إلى الحرم الجامعي، حيث لا تتوفر أماكن لاستقبالهم.
للاطلاع على أسماء الطلبة المدعوين للامتحان في كل جلسة، يرجى زيارة الرابط التالي:
رابط القبول الموحد
-
