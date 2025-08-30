السبت 2025-08-30 05:55 م
 

التعليم العالي تعلن موعد وترتيبات امتحان المفاضلة للثانوية العربية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 
السبت، 30-08-2025 03:45 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تفاصيل موعد وترتيبات امتحان المفاضلة للطلبة الأردنيين الحاصلين على معدلات متساوية في شهادة الدراسة الثانوية العامة العربية للعام الجامعي 2025-2026.اضافة اعلان


موعد عقد الامتحان:
يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025.

مكان عقد الامتحان:
الجامعة الأردنية، مجمع القاعات الحاسوبية (Student.com) في كلية الأعمال.

المواد التي يغطيها الامتحان:
الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الرياضيات.

ملاحظات هامة:

سيتم عقد الامتحان على جلستين:

الجلسة الأولى من الساعة 10:00 صباحًا إلى 12:00 ظهرًا.

الجلسة الثانية من الساعة 1:00 ظهرًا إلى 3:00 عصرًا.
كل جلسة تستمر لمدة ساعتين.

الدخول إلى الحرم الجامعي سيكون من خلال البوابة الشمالية فقط.

الامتحان مُحوسب، وسيتم الدخول باستخدام الرقم الوطني للطالب.

يجب على كل طالب إحضار هوية أحوال مدنية سارية المفعول أو جواز سفر.

يُحظر إدخال آلة حاسبة أو الهاتف الخلوي إلى قاعة الامتحان.

عدم استدعاء الطالب لحضور امتحان المفاضلة لا يعني استبعاده من عملية المنافسة والترشيح للقبول، لكن لا يوجد تساوي معدل مع طلبة آخرين.

يجب على الطلبة الحضور إلى المكان المخصص للامتحان قبل الموعد بنصف ساعة على الأقل. ولن يسمح للطلبة اصطحاب أولياء الأمور معهم إلى الحرم الجامعي، حيث لا تتوفر أماكن لاستقبالهم.

للاطلاع على أسماء الطلبة المدعوين للامتحان في كل جلسة، يرجى زيارة الرابط التالي:
رابط القبول الموحد
 
 
gnews

أحدث الأخبار

جامعة جدارا

أخبار محلية جامعة جدارا تطلق تعاونًا بحثيًا مع "سيدني" الأسترالية

البريد الأردني

أخبار محلية طرح طوابع تذكارية عن مواقع أردنية مدرجة ضمن التراث العالمي

وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن

أخبار محلية "مياهنا" تسيطر على تغيير طفيف بنوعية المياه في السلط

"عمان لحوارات المستقبل" تعلن خارطة طريق لتعزيز حماية الأردن

أخبار محلية "عمان لحوارات المستقبل" تعلن خارطة طريق لتعزيز حماية الأردن

مسلحون مؤيدون لجماعة الحوثي في صنعاء

عربي ودولي الحوثيون: استشهاد رئيس وزراء صنعاء أحمد الرهوي

تصاعد دخان خلال غارة إسرائيلية على قطاع غزة

فلسطين 66 شهيدا في غزة منهم 10 نتيجة المجاعة

فريق صحيفة "الغد" يتوج بلقب "بطولة نقابة الصحفيين"

أخبار محلية إدراج 15 قطعة أرض في الغباوي ضمن خطة استثمارات نقابة الصحفيين المستقبلية

قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله



 
 





الأكثر مشاهدة