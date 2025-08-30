بلدية إربد: إجراءات عاجلة في محيط مستشفى الأميرة بسمة الجديد

وتمخض الاجتماع عن الاتفاق على البدء بتعديل السعة التنظيمية والمنحنيات للشارع المصدّق تصديقًا مؤقتًا ضمن حدود ناطفة وإيدون، والذي يربط بين شارع الحزام الدائري ووادي الغفر، وزيادة سعته بمقدار ستة أمتار ليصبح 26 مترًا بدلًا من 20 مترًا.
كما أقرّ المجتمعون تكليف بلدية بني عبيد بإجراء رفع مساحي عاجل وحصر العوائق والخدمات والأرصفة في شارع العوادين وجميع الشوارع ضمن نطاق العمل، إضافة إلى تكليف بلدية إربد الكبرى بإنشاء وإعادة تأهيل جميع الطرق المحيطة بالمستشفى وتوسعة الشارع البديل الواقع بالقرب من مؤسسة التدريب المهني قرب مسجد الدباس.
وقررت اللجنة أيضًا التنسيق مع وزارة الأشغال العامة للبدء بأعمال الربط على طريق الحزام الدائري ضمن المقاطع والمواصفات المعتمدة من الوزارة، وإعداد دراسة تصميمية للتقاطعات الواقعة قرب وادي الغفر، إلى جانب تكليف بلدية بني عبيد بتنفيذ الأرصفة والجزر الوسطية في شارع العوادين بهدف تسهيل الوصول إلى المستشفى.
