بني مصطفى تتفقد سير العمل في مشروع مبنى مركز مأدبا للخدمات النهارية الدامجة

السبت، 30-08-2025 02:23 م
الوكيل الإخباري-   تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية سير العمل في مشروع مبنى مركز مأدبا للخدمات النهارية الدامجة والنادي النهاري للمسنين في محافظة مأدبا، تنفيذًا لإلتزام الحكومة باستكمال إنشاء هذا المبنى لتقديم الخدمات لفئتي الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، حيث وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال جولته الميدانية لمحافظة مأدبا في وقت سابق باستكمال المشروع خدمةً لأبناء المحافظة.اضافة اعلان


واطلعت بني مصطفى على المبنى الذي يقع تحت الإنشاء، والذي تبلغ مساحته 1400 متر مربع، وتُقدر طاقته الاستيعابية بـ 50 منتفعًا من الحالات اليومية الدائمة، بالإضافة إلى المنتفعين بنظام الجلسات حسب متطلبات كل حالة.

وقالت بني مصطفى خلال الزيارة التفقدية بحضور النواب الدكتور عبدالهادي البريزات وعيسى نصار ورند الخزوز ونجمة الهواوشة، إن مركز الخدمات النهارية الدامجة في مأدبا سيقدم خدماته للأشخاص ذوي الإعاقة، وخدمات التدخل المبكر، وتشمل خدمات العلاج الطبيعي والوظيفي والنطقي، في حين أن النادي النهاري للمسنين، والذي يعتبر أول نادي نهاري حكومي للمسنين، سيقدم الخدمات النهارية لهم بما في ذلك الأنشطة الثقافية والترفيهية والرعاية النهارية.

ويتكون مشروع مبنى المركز من مرافق مختلفة، وقاعة متعددة الأغراض وأماكن ترفيهية وحدائق متنوعة.
 
 
