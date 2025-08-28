الخميس 2025-08-28 06:41 م
 

وزارة الدفاع الإسرائيلية تعلن بدء هجوم كبير على اليمن

وزارة الدفاع الإسرائيلية تعلن بدء هجوم كبير على اليمن
وزارة الدفاع الإسرائيلية تعلن بدء هجوم كبير على اليمن
 
الخميس، 28-08-2025 05:40 م
الوكيل الإخباري-   أكد مسؤولون عسكريون إسرائيليون قبل قليل أن الجيش الإسرائيلي بدأ هجوما واسعا على اليمن.اضافة اعلان


ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية صورة لوزير الدفاع يسرائيل كاتس، برفقة رئيس الأركان، إيال زامير، وكبار قادة جيش الدفاع الإسرائيلي، وهم يتحدثون مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويؤكدون هجوم الجيش الإسرائيلي على اليمن.

وكالات
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية وزيرا الصحة والسياحة يبحثان تطوير السياحة العلاجية والاستشفائية

ل

أخبار محلية ملتقى البرلمانيات يوصي بتكثيف برامج تدريبية متخصصة في الصياغة التشريعية

وزيرا الداخلية والسياحة ومدير عام الجمارك يزورون مركز حدود العمري

أخبار محلية وزيرا الداخلية والسياحة ومدير عام الجمارك يزورون مركز حدود العمري

مبارك النجاح للطالبة ريماس المصري

مناسبات مبارك النجاح للطالبة ريماس سامي

القصف لا يزال متواصلاً على المدنيين في غزة

فلسطين ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى قرابة 63 ألفا

ا

أخبار محلية وفد بحريني يزور مرافق شبابية ورياضية

محكمة أمن الدولة لم تصدر أي حكم بالإعدام للسنة الثالثة على التوالي

أخبار محلية محكمة أمن الدولة لم تصدر أي حكم بالإعدام للسنة الثالثة على التوالي

ا

أخبار محلية افتتاح المقر الجديد لمديرية التعاون في محافظة الزرقاء



 
 





الأكثر مشاهدة