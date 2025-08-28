وزارة الدفاع الإسرائيلية تعلن بدء هجوم كبير على اليمن

ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية صورة لوزير الدفاع يسرائيل كاتس، برفقة رئيس الأركان، إيال زامير، وكبار قادة جيش الدفاع الإسرائيلي، وهم يتحدثون مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويؤكدون هجوم الجيش الإسرائيلي على اليمن.
