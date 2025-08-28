وزارة الدفاع الإسرائيلية تعلن بدء هجوم كبير على اليمن

05:40 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/744008 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد مسؤولون عسكريون إسرائيليون قبل قليل أن الجيش الإسرائيلي بدأ هجوما واسعا على اليمن. اضافة اعلان





ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية صورة لوزير الدفاع يسرائيل كاتس، برفقة رئيس الأركان، إيال زامير، وكبار قادة جيش الدفاع الإسرائيلي، وهم يتحدثون مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويؤكدون هجوم الجيش الإسرائيلي على اليمن.



وكالات