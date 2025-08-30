مصر تستضيف اجتماعا رسميا لمجموعة العشرين الشهر المقبل

02:47 م

الوكيل الإخباري- تستضيف مصر اجتماعا رسميًا لمجموعة العشرين (G20) في الفترة من 1 إلى 3 أيلول 2025، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس المجموعة في عام 1999، حيث يُعقد هذا الاجتماع خارج نطاق الدول الأعضاء. اضافة اعلان





وصرح السفير راجي الإتربي، الممثل الشخصي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى مجموعة العشرين ومساعد وزير الخارجية، بأن هذا الحدث الاستثنائي يعد تتويجًا للمشاركة المصرية المتميزة كدولة ضيف في اجتماعات المجموعة لهذا العام للمرة الثالثة على التوالي والخامسة إجمالًا.



وأشار إلى أن اختيار مصر لاستضافة الاجتماع يأتي تقديرًا لثقلها الإقليمي وإسهامها الملموس في تناول أبرز القضايا المطروحة على الساحة الدولية، وكذلك الجهود التي تبذلها لدفع المسارات التفاوضية متعددة الأطراف، بما يراعي شواغل وأولويات الدول النامية، وبخاصة الدول الإفريقية، ويُعلي من صوتها في المحافل الدولية والإقليمية.



وأوضح "الإتربي" أن الاجتماع، الذي يُعقد بالتنسيق مع الرئاسة الجنوب إفريقية للمجموعة لهذا العام، سيناقش إشكالية أمن الغذاء المتنامية وأبعادها المتعددة.



ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع حضورًا كبيرًا من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، بالإضافة إلى الدول المشاركة بصفة ضيف، ممثلين عن المنظمات والمؤسسات التمويل الدولية.



وسيتم تناول المخرجات الرئيسية لمجموعة العمل المعنية بأمن الغذاء، إلى جانب المفاوضات حول البيان الوزاري المرتقب بشأن الأمن الغذائي العالمي، والذي سيتم اعتماده خلال الاجتماع الوزاري للمجموعة في جنوب إفريقيا في 19 سبتمبر 2025.