السبت 2025-08-30 02:52 م
 

تسجيل 50 حضانة جديدة في الأردن حتى منتصف العام

تسجيل 50 حضانة جديدة في الأردن حتى منتصف العام
تسجيل 50 حضانة جديدة في الأردن حتى منتصف العام
 
السبت، 30-08-2025 01:29 م
الوكيل الإخباري-   سجّل الأردن 50 حضانة جديدة حتى نهاية النصف الأول من العام 2025، وذلك بحسب ما ورد في تقرير رئاسة الوزراء حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، ضمن إطار توفير بيئة أكثر ملاءمة للأمهات العاملات، بما يعزز مشاركة المرأة في سوق العمل، ويدعم تمكينها الاقتصادي.اضافة اعلان


وبيّن التقرير أن تسجيل الحضانات الجديدة أسهم في توفير 200 فرصة عمل، إلى جانب تحويل 35 عملاً إلى قطاع عمل منظم، وتوفير 179 فرصة عمل ميسرة للمرأة من خلال القروض، إضافة إلى استفادة 87 امرأة من تدريبات متنوعة تعزز من دورهن في النشاط الاقتصادي.

كما أشار التقرير إلى الانتهاء من وضع المعايير الخاصة بمنح "ختم المساواة" لتعزيز مشاركة المرأة اقتصاديًا في مؤسسات القطاعين العام والخاص، حيث جرى عرض هذه المعايير على اللجنة الوزارية لتمكين المرأة للموافقة عليها، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء وإطلاقها.

ويأتي ذلك في سياق تقرير النصف الأول للعام 2025، الذي يوضح المنجزات المحققة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والقرارات الاقتصادية الصادرة عن مجلس الوزراء، ويتضمن أبرز المؤشرات لمحركات النمو الثمانية وهي: الاستثمار، ونوعية الحياة، والأردن كوجهة عالمية، والموارد المستدامة، والخدمات المستقبلية، وبيئة مستدامة، والريادة والإبداع، والصناعات عالية القيمة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

العاصمة عمّان

أخبار محلية وزارة الأشغال: لا رسوم بالمطلق على أي طرق رئيسة أو فرعية قائمة الآن ومستخدمة

أعلام أعضاء مجموعة العشرين

عربي ودولي مصر تستضيف اجتماعا رسميا لمجموعة العشرين الشهر المقبل

بني مصطفى تتفقد سير العمل في مشروع مبنى مركز مأدبا للخدمات النهارية الدامجة

أخبار محلية بني مصطفى تتفقد سير العمل في مشروع مبنى مركز مأدبا للخدمات النهارية الدامجة

فلسطينيون نازحون من شمال غزة باتجاه الجنوب من جراء العدوان الإسرائيلي

فلسطين الصليب الأحمر الدولي: من المستحيل تنفيذ إجلاء جماعي لسكان مدينة غزة

بلدية إربد: إجراءات عاجلة في محيط مستشفى الأميرة بسمة الجديد

أخبار محلية بلدية إربد: إجراءات عاجلة في محيط مستشفى الأميرة بسمة الجديد

جانب من أولى ورشات مركز الملك عبد الله الثاني للتميز التشاركية لمناقشة وصياغة استراتيجيته للأعوام 2026–2028

أخبار محلية مركز الملك عبد الله الثاني للتميز يناقش استراتيجيته للأعوام 2026-2028

تسجيل 50 حضانة جديدة في الأردن حتى منتصف العام

أخبار محلية تسجيل 50 حضانة جديدة في الأردن حتى منتصف العام

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي عن مغذي الحسينية يوم الأحد 31 أغسطس 2025، وذلك في إطار أعمال صيانة دورية على المغذي.

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء



 
 





الأكثر مشاهدة