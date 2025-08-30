الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 7 جنود بانفجار عبوة بناقلة جند مدرعة

من جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بانفجار عبوة في ناقلة جند مدرعة من نوع "نمر" في إطار نشاط للفرقة 99 واللواء 7 بشمال القطاع.
وقبل ساعات أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن فقدان أثر 4 جنود يُخشى أن يكونوا أسرى، في حين وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه أكبر حدث منذ طوفان الأقصى.
وشهد حي الزيتون وحي الصبرة سلسلة عمليات للمقاومة، بدأت بكمين هجومي قُتل فيه جنود، وذلك وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، التي أكدت أن الجيش الإسرائيلي فعّل ما يُعرف ببروتوكول هانيبال لقتل أي جنود قبل وقوعهم أسرى.
