مركز الملك عبد الله الثاني للتميز يناقش استراتيجيته للأعوام 2026-2028

01:38 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/744140 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نظم مركز الملك عبد الله الثاني للتميز، السبت، ثاني ورشاته التشاركية لمناقشة وصياغة استراتيجيته للأعوام 2026–2028، والتي استهدفت عددًا من مقيّمي جوائزه من مختلف القطاعات، انطلاقًا من أهمية إشراكهم كشركاء استراتيجيين في رسم توجهات المرحلة القادمة. اضافة اعلان





وتهدف الورشة إلى تعزيز مبدأ التشاركية مع المقيّمين، والمساهمة في بناء استراتيجية تعكس واقع التقييم واحتياجاته، والاستفادة من خبراتهم التراكمية، ودعم توجهاتهم التطويرية، بما ينسجم مع الأهداف الوطنية في مجالات التميز والتحسين المؤسسي.



وأكدت المديرة التنفيذية للمركز وداد قطيشات، أهمية هذه اللقاءات التفاعلية في ضمان شمولية الرؤية المستقبلية واستجابتها لاحتياجات وتطلعات الجهات المعنية، مستعرضة ملامح التوجهات الاستراتيجية المقترحة للمركز.



وبينت أن هذه الورشة تعد محطة رئيسية ضمن سلسلة ورشات سيواصل المركز عقدها مع مختلف أصحاب العلاقة، بهدف ضمان شمولية الاستراتيجية الجديدة، واستجابتها لتطلعات جميع المعنيين، ومواءمتها مع التوجهات والرؤى الوطنية الشاملة للتحديث الاقتصادي والإداري والسياسي.



يذكر أن مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يسعى ليكون المحفز الرئيسي للتميز والابتكار وتعزيز الأداء المستدام، من خلال نشر ثقافة التميز وتطوير القدرات والمهارات وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تطوير المؤسسات والأفراد، وتحقيق أداء وطني متميز ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطن وتعزيز مكانة الأردن التنافسية عالميًا.