الإثنين 2025-08-18 01:07 م
 

كم تبلغ تكلفة برنامج خدمة العلم مع الانطلاق ؟

خدمة العلم
خدمة العلم
 
الإثنين، 18-08-2025 12:13 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الاثنين، إن الموارد المالية المطلوبة لبرنامج خدمة العلم مع الانطلاق ستكون 20 مليون دينار.

وأوضح المومني، في مؤتمر صحفي، أن هناك مراحل تأسيسية ونفقات تشغيلية، مضيفا أن النفقات في هذا العام ستكون من النفقات الطارئة، وفي العام المقبل سيكون مبالغ أخرى للنفقات التشغيلية.

اضافة اعلان


وبين أن الموارد المالية المطلوبة في السنوات المقبلة ستكون بمعدل 13 مليون دينار، وسترتفع الكلفة كلما زاد عدد المكلفين.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ه

تكنولوجيا ميزة جديدة في أندرويد: نسخ احتياطي أكثر شمولًا لمجلدات الهاتف

منتدى التواصل الحكومي يستضيف مدير الاحوال المدنية والجوازات

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يستضيف مدير الاحوال المدنية والجوازات

7ع

أخبار الشركات بدجت لتأجير السيارات تعزز أسطولها بسيارة تويوتا bZ4X الكهربائية اليابانية بالكامل

المقدم المتقاعد حمزة أحمد الشوابكة

أخبار محلية هُنا الأردُنّ

وزارة المياه والري

أخبار محلية وزارة المياه تعلن معالجة مؤقتة لخط مياه الديسي وإعادة الضخ للمناطق تباعا

مت

طب وصحة قضم الخد من الداخل.. عادة شائعة قد تتحول لمشكلة صحية

لا

طب وصحة لهذا السبب - البيض مفيد للعينين

مسؤول فلسطيني يعلن تسلم حماس مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة

فلسطين مسؤول فلسطيني يعلن تسلم حماس مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة