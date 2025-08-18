كم تبلغ تكلفة برنامج خدمة العلم مع الانطلاق ؟

وأوضح المومني، في مؤتمر صحفي، أن هناك مراحل تأسيسية ونفقات تشغيلية، مضيفا أن النفقات في هذا العام ستكون من النفقات الطارئة، وفي العام المقبل سيكون مبالغ أخرى للنفقات التشغيلية.
وبين أن الموارد المالية المطلوبة في السنوات المقبلة ستكون بمعدل 13 مليون دينار، وسترتفع الكلفة كلما زاد عدد المكلفين.
