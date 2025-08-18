كم تبلغ تكلفة برنامج خدمة العلم مع الانطلاق ؟

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الاثنين، إن الموارد المالية المطلوبة لبرنامج خدمة العلم مع الانطلاق ستكون 20 مليون دينار.



وأوضح المومني، في مؤتمر صحفي، أن هناك مراحل تأسيسية ونفقات تشغيلية، مضيفا أن النفقات في هذا العام ستكون من النفقات الطارئة، وفي العام المقبل سيكون مبالغ أخرى للنفقات التشغيلية.

اضافة اعلان