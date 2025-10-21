كناكرية: 18 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي

الوكيل الإخباري- قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، عز الدين كناكرية، إن موجودات الصندوق لامست 18 مليار دينار ، بما يشكل أكثر من 45% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف كناكرية، خلال منتدى التواصل الحكومي الثلاثاء، أن الصندوق يستثمر معظم أمواله في الاقتصاد الأردني، موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.



وأشار إلى أن الموجودات سجلت نموا تاريخيا منذ أن باشر الصندوق أعماله عام 2003، حيث ارتفعت من 1.6 مليار دينار إلى 17.9 مليار دينار حتى نهاية أيلول من العام الحالي.



وأضاف كناكرية أن نسبة نمو الموجودات منذ بداية العام بلغت 10.6%، محققا صافي دخل من المحافظ الاستثمارية بقيمة 809 ملايين دينار، كما بلغت عوائد المحافظ الاستثمارية خلال الربع الثالث من العام الحالي 809.6 ملايين دينار.