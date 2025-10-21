الثلاثاء 2025-10-21 03:35 م
 

كناكرية: 18 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي

صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي
صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي
 
الثلاثاء، 21-10-2025 02:18 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، عز الدين كناكرية، إن موجودات الصندوق لامست 18 مليار دينار ، بما يشكل أكثر من 45% من الناتج المحلي الإجمالي.

اضافة اعلان


وأضاف كناكرية، خلال منتدى التواصل الحكومي الثلاثاء، أن الصندوق يستثمر معظم أمواله في الاقتصاد الأردني، موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.


وأشار إلى أن الموجودات سجلت نموا تاريخيا منذ أن باشر الصندوق أعماله عام 2003، حيث ارتفعت من 1.6 مليار دينار إلى 17.9 مليار دينار حتى نهاية أيلول من العام الحالي.


وأضاف كناكرية أن نسبة نمو الموجودات منذ بداية العام بلغت 10.6%، محققا صافي دخل من المحافظ الاستثمارية بقيمة 809 ملايين دينار، كما بلغت عوائد المحافظ الاستثمارية خلال الربع الثالث من العام الحالي 809.6 ملايين دينار.


وبين كناكرية أن نسبة نمو الدخل الشامل بلغت 133.5% ليصل إلى 1.6 مليار دينار.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي

أخبار محلية اعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي

أخبار محلية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

قف

فيديو منوع سنجاب يعشق الطعام الحار 🥰

قل

فيديو منوع هذا ما سيحدث لجسمك عندما تشرب ماء جوز الهند الطازج

للاللاللا

فيديو منوع مقطع متداول حول العالم: فرار سائق بعد تعبئة سيارته بالبنزين دون دفع

فل

فيديو منوع هذا أحد أشهر قوانين الفيزياء

غاغا

فيديو منوع ظنّ الجدّ أن حفيده يريد أخذ سماعاته.. لكن الصغير كان يريد فقط أن يحتضنه ❤️

8ه

المرأة والجمال دليلك لاختيار البلاشر المثالي حسب نوع بشرتك وإطلالتك



 
 





الأكثر مشاهدة