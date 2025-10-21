كناكرية: 18 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي

وأضاف كناكرية، خلال منتدى التواصل الحكومي الثلاثاء، أن الصندوق يستثمر معظم أمواله في الاقتصاد الأردني، موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وأشار إلى أن الموجودات سجلت نموا تاريخيا منذ أن باشر الصندوق أعماله عام 2003، حيث ارتفعت من 1.6 مليار دينار إلى 17.9 مليار دينار حتى نهاية أيلول من العام الحالي.
وأضاف كناكرية أن نسبة نمو الموجودات منذ بداية العام بلغت 10.6%، محققا صافي دخل من المحافظ الاستثمارية بقيمة 809 ملايين دينار، كما بلغت عوائد المحافظ الاستثمارية خلال الربع الثالث من العام الحالي 809.6 ملايين دينار.
وبين كناكرية أن نسبة نمو الدخل الشامل بلغت 133.5% ليصل إلى 1.6 مليار دينار.
