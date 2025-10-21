وزير الأوقاف يفتتح مسجد الصالحين في الرمثا

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، مسجد الصالحين في منطقة رميث بلواء الرمثا.

وأكد الخلايلة حرص الأردن بقيادته الهاشمية على العناية في بيوت الله وعمارتها ورعايتها، لافتا الى دور وزارة الأوقاف في الدعوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وإبراز الصورة الحقيقية والمشرقة للإسلام القائمة على الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف.



وأشار إلى فضل بناء المساجد وأهميته في بناء المجتمعات وتعزيز وحدتها وتضامن أفرادها، لافتا إلى أن أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة كان بناء المسجد.



وقال: إن عمارة المساجد تدلل على الإيمان والرجولة، وتقوم على بناء مادي من خلال المتبرع الكريم، ومعنوي بالذكر والعبادة من رواده.



بدوره، أشار مدير أوقاف الرمثا عمر الحموري، إلى جهود الوزارة في رعاية شؤون المساجد والمحافظة عليها، وعلى رسالة المسجد الدعوية والاجتماعية.



وأُقيم المسجد على أرض مساحتها 813 متر مربع، وبكلفة إجمالية تقدر بـ700 ألف دينار، ويضم المبنى البالغة مساحته 400 متر مربع، مصلى للرجال وآخر للنساء، وسكن للإمام، ومتوضأ، ومرافق صحية، وساحات خارجية.