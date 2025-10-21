بني مصطفى تطلع على مشاريع إنتاجية لجمعية تبنه الخيرية وأسرة منتجة في الكورة

06:10 م

الوكيل الإخباري- اطلعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى على عدد من المشاريع الإنتاجية التي تنفذها جمعية تبنه الخيرية في لواء الكورة، ومشروع انتاجي لأسرة منتفعة من صندوق المعونة الوطنية في لواء الكورة.





وقالت بني مصطفى خلال الزيارة التي رافقها فيها النائب آيات بني عيسى، ومدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، ومتصرف لواء الكورة الدكتور خلف القاضي، ورئيس لجنة بلدية دير أبي سعيد مازن النعيمي، وعدد من المسؤولين في وزارة التنمية الاجتماعية، إن الوزارة ستواصل دعم مشاريع تعزيز الإنتاجية التي تنفذها الجمعيات، والمشاريع الإنتاجية الممولة من وزارة التنمية الاجتماعية للأسر المنتجة وخاصة المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية.



وأضافت أن قطاع الجمعيات يُعد شريكا أساسيا لوزارة التنمية الاجتماعية في الميدان، ونحن نعتز بهذه الشراكة، سيما وأن دور الجمعيات لم يعد يقتصر على تقديم المساعدات للأسر المحتاجة، بل أصبح لها دوراً تنمويا ومتنوعا، يتماشى مع حاجات المجتمعات المحلية ومتطلباتها من خدمات.



وخلال زيارتها لجمعية تبنه الخيرية أعلنت بني مصطفى عن دعم الوزارة للجمعية وللمشاريع التي تنفذها، وإعادة تجهيز وتوسعة رياض الأطفال التابع للجمعية، وتقديم مشروع مطبخ انتاجي يخدم المنطقة ويوفر فرص عمل لأبناء وبنات المنطقة.



من جانبه، ثمن رئيس جمعية تبنه الخيرية خالد بني ياسين الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية للجمعية والمتمثلة بإقامة ودعم المشاريع الإنتاجية وتذويب العقبات أمام عمل الجمعية، التي استطاعت تنفيذ العديد من المشاريع التي تخدم أبناء المجتمع المحلي.



وأضاف بني ياسين أن جمعية تبنه الخيرية التي تأسست عام 1982 ساهمت في تأسيس جمعية للسيدات لقناعتها بأهمية وجودها لتقوم بالنشاطات التي تُعنى بالسيدات في المجتمع الريفي، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشاريع بالتعاون مع وزارات ومؤسسات رسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.



وبين أن هذه المشاريع شملت الحصاد المائي، ومخبز نصف آلي، وصناديق الائتمان، والأسر المنتجة لتنفيذ مشاريع صغيرة، وكذلك مشاريع متعلق بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، ورياض أطفال، ومشروع الوعي البيئي والزراعي، لتحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى تقديم المساعدات النقدية والعينية للأسر المحتاجة وخاصة فئتي الأيتام والأطفال، وإقامة دروس تقوية لطلبة الثانوية العامة "التوجيهي"، ومحو الأمية.



ورعت بني مصطفى خلال زيارتها لجمعية تبنه حفل توزيع الشهادات على المشاركات من سيدات المجتمع المحلي في مشروع "النباتات الطبية، الذي نفذته جمعية تبنه، مشيدة بجهود هؤلاء السيدات ومثابرتهن للقيام بدورهن تجاه أنفسه وأسرهن.



من جانب آخر، اطلعت الوزيرة بني مصطفى على مشروع الفلاح للمطابخ والالمنيوم، الممول من قبل وزارة التنمية الاجتماعية- مديرية تعزيز الإنتاجية، لإحدى الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية.



وأكدت بني مصطفى أن الوزارة ستواصل دعم هذا المشروع بعد أن أثبتت الدراسات الميدانية أن المشروع ناجح واستطاع أن يحقق دعما اضافيا للأسرة، موجهة المعنيين بالوزارة لدراسة التوسعة التي يرغب صاحب المشروع بالقيام بها وتنفيذها.



وخلال الجولة التي قامت بها للواء الكورة سلمت بني مصطفى مسكنا لأحد الأسر في اللواء والذي جاء تسليمه ضمن برنامج مساكن الأسر الفقيرة الذي تنفذه الوزارة.



كما تفقدت بني مصطفى إحدى العائلات التي لديها 4 فتيات من الأشخاص ذوي الإعاقة بناء على ما تم تزويدها به من قبل المعنيين بالوزارة، واطلعت على ظروف الفتيات وواقع الأسرة، حيث وجهت الوزيرة صندوق المعونة الوطنية والمعنيين في وزارة التنمية الاجتماعية بالعمل على تقديم كل ما يلزم للأسرة من مساعدات عينية ونقدية ومستلزمات طبية وسرير طبي، ومواصلة دعمهم ضمن برامج الصندوق وبرنامج بدائل الإيواء الذي تنفذه الوزارة.