المومني: الأردن صوت العقل والاتزان في المنطقة

الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة محمد المومني، أن تأثير الأردن في محيطه الإقليمي وعلى المستوى الدولي يستمد قوته من السياسة المتزنة والحكيمة التي تنتهجها المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تقوم على العقل والحكمة في التعامل مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وقال المومني، خلال لقائه الثلاثاء، في مقر وزارة الاتصال الحكومي وفدا إعلاميا بريطانيا يزور المملكة ضمن جهود هيئة تنشيط السياحة الأردنية، وبحضور أمين عام الوزارة زيد النوايسة، إن الأردن يعد صوت العقل والاتزان في المنطقة، لما يتمتع به من ثوابت راسخة تقوم على الاعتدال، والبحث عن الحلول السلمية، وتعزيز لغة الحوار والتفاهم بين الشعوب.



وأضاف أن سياسة الأردن القائمة على التوازن والموضوعية جعلته يحظى باحترام دولي واسع، وأسهمت في ترسيخ صورته كدولة تدعو إلى الاستقرار والسلام في منطقة تعصف بها التحديات.