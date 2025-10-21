المومني: الأردن صوت العقل والاتزان في المنطقة

وقال المومني، خلال لقائه الثلاثاء، في مقر وزارة الاتصال الحكومي وفدا إعلاميا بريطانيا يزور المملكة ضمن جهود هيئة تنشيط السياحة الأردنية، وبحضور أمين عام الوزارة زيد النوايسة، إن الأردن يعد صوت العقل والاتزان في المنطقة، لما يتمتع به من ثوابت راسخة تقوم على الاعتدال، والبحث عن الحلول السلمية، وتعزيز لغة الحوار والتفاهم بين الشعوب.
وأضاف أن سياسة الأردن القائمة على التوازن والموضوعية جعلته يحظى باحترام دولي واسع، وأسهمت في ترسيخ صورته كدولة تدعو إلى الاستقرار والسلام في منطقة تعصف بها التحديات.
وأكد المومني أهمية اللقاء في تعزيز التواصل مع المؤسسات الإعلامية الدولية ونقل الصورة الحقيقية عن الأردن، مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات تسهم في إبراز موقع المملكة ودورها الإقليمي، وتفتح آفاقا أوسع للتعاون الإعلامي والسياحي.
