ولي العهد يترأس اجتماعا في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

06:04 م

الوكيل الإخباري- ترأس سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اجتماعا في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين. اضافة اعلان





وأكد سموه أهمية تسهيل إجراءات الاستثمار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز السلامة العامة في العقبة.



