ولي العهد يترأس اجتماعا في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

وأكد سموه أهمية تسهيل إجراءات الاستثمار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز السلامة العامة في العقبة.
