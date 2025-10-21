الثلاثاء 2025-10-21 07:01 م
 

ولي العهد يترأس اجتماعا في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

الثلاثاء، 21-10-2025 06:04 م
الوكيل الإخباري-  ترأس سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اجتماعا في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.اضافة اعلان


وأكد سموه أهمية تسهيل إجراءات الاستثمار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز السلامة العامة في العقبة.
 
 
