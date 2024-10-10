كوادر وزارة الزراعة تبدأ التدرب على تنفيذ مسح معاصر الزيتون

12:11 م

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الوكيل الإخباري- باشرت كوادر مديرية الاحصاءات الزراعية والبيئة في دائرة الاحصاءات العامة بتدريب ما يزيد عن 40 موظفاً من كوادر وزارة الزراعة على مستوى مديرياتها في المملكة، وذلك لتنفيذ عمليات جمع بيانات معاصر الزيتون للموسم الزراعي 2024-2025 تزامناً مع موسم قطاف الزيتون. اضافة اعلان





ويأتي هذا التدريب لأهمية البيانات التي يوفرها هذا المسح للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، ودورها في احتساب مؤشرات الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من مادتي الزيتون وزيت الزيتون.



وستقوم الفرق الميدانية بإجراء مسح يومي لحوالي 148 معصرة زيتون منتشرة في كافة محافظات المملكة لجمع كافة البيانات المتعلقة بكميات الزيتون الداخلة في عملية العصر ونسب التصافي وكميات زيت الزيتون المنتجة بالإضافة الى جمع البيانات البيئية، والمتعلقة بمصادر المياه المستخدمة في عملية العصر وطريقة التخلص من المواد المستخرجة التي تسبب اضرار جسيمة على البيئة والتربة إذا تم التخلص منها بطريقة خاطئة كمادة الزيبار (السائل الأسود الناتج عن عصر الزيتون) ، وكذلك كيفية التصرف بمادة الجفت التي تمثل اهمية اقتصاديه في توفير الوقود.



ويذكر أن آخر النتائج لمسح المساحات الزراعية الذي أجرته دائرة الإحصاءات العامة بينت أن مجموع المساحة المزروعة بأشجار الزيتون في المملكة بلغت 578.4 ألف دونم في عام 2023، احتلت فيها محافظة اربد المرتبة الأولى بمساحة بلغت 164.5 ألف دونم كما هو موضح في الشكل رقم (1).



ومن الجدير بالذكر، أن دائرة الاحصاءات تقوم بتنفيذ هذا المسح سنوياً بالتعاون مع وزارة الزراعة منذ عام 2008 ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية، وذلك لتعزيز الجهود المبذولة لضمان توحيد الرقم الاحصائي الوطني، وتكوين رؤية واضحة لتحقيق الأمن الغذائي للمجتمع، وما ينعكس على ذلك من قرارات وخطط وبرامج مستقبلية.

