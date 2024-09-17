لأول مرة في الأردن.. الموافقة على دراسة سريرية لعلاج واعد للسرطان

وبين مهيدات أن الدراسة السريرية تمت دراستها وتقييمها فنيا من قبل لجنة فنية متخصصة بالدراسات الدوائية في المؤسسة برئاسة مدير عام المؤسسة وعضوية نخبة من الخبراء في مجال الدراسات الدوائية من القطاعات الأكاديمية والطبية، مشيرا إلى أنه تم اعتماد مختبرات مركز الأورام العسكري لتطوير وإنتاج وتعديل هذه الخلايا مخبريا بسواعد مؤهلة من الخدمات الطبية الملكية ، حيث قامت المؤسسة بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية على تأهيل المختبر حسب الأسس العالمية للتصنيع الجيد GMP بما يضمن البيئة المعقمة والمؤهلة لانتاج مثل هذا النوع من العلاجات.
ومن الجدير بالذكر، أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء هي الجهة الرقابية الوحيدة المسؤولة عن الموافقة على إجراء الدراسات الدوائية في الأردن والإشراف عليها، كما توفر المؤسسة البيئة الرقابية المتميزة لضمان نجاح هذه الدراسات المحكومة بالتشريعات المحلية الناظمة مع الالتزام بأعلى المعايير والضوابط العالمية. هذا وتسعى المؤسسة باستمرار إلى مواكبة أحدث المستجدات العالمية فيما يخص علاج الأمراض المستعصية مثل أمراض السرطان باستخدام أحدث التقنيات العلاجية المتقدمة وتسخيرها للمرضى في الأردن، ويشار إلى أن هذا النوع من العلاجات جرى تطبيقه في مراكز محدودة عالميا، ما يضع الأردن في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال العلاجي كما أنه يمثل إضافة نوعية للرعاية الطبية التخصصية ويقلّل من الأعباء المالية والاجتماعية والصحية المترتبة على إرسال مثل هذه الحالات المرضية إلى الخارج.
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