لأول مرة في الأردن.. الموافقة على دراسة سريرية لعلاج واعد للسرطان

الوكيل الإخباري- كشف مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات عن منح المؤسسة موافقتها على دراسة سريرية تعتبر الأولى من نوعها في المملكة لعلاج المرضى المشخصين بابيضاض الدم اللمفاوي الحاد (المنتكس / غير المستجيب للعلاج) في الأطفال والبالغين والليمفوما أو سرطان الغدد اللمفاوية (المنتكس / الغير مستجيب للعلاج) في البالغين وذلك باستخدام تقنية العلاج بالخلايا التائية المستقبلة للمستضدات الخيمرية CAR T-cell Therapy، لافتا إلى أن الدراسة السريرية تم تقديمها للمؤسسة العامة للغذاء والدواء من قبل الخدمات الطبية الملكية، وسيتم اجرائها في الخدمات الطبية الملكية .

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وأضاف مهيدات في بيان صحفي، أن العلاج باستخدام CAR T-cells يعد علاجا مناعيا واعدا لمرضى السرطان الذين أصبحت خيارات علاجهم محدودة، من خلال تعديل الخلايا التائية وراثيًا لتنشيط وظائف الجهاز المناعي وتحفيزه على الكشف عن أنواع معينة من السرطان والقضاء عليها، كما يعتبر إنجازا طبيا نوعيا ونقلة نوعية في مستقبل علاج السرطان باستخدام تقنية علاجية مبتكرة لعلاج بعض حالات السرطان المستعصية التي لم تعد تستجيب للأساليب العلاجية الحالية كالعلاج الكيميائي، والإشعاعي، والمناعي، وزراعة الخلايا الجذعية.



وبين مهيدات أن الدراسة السريرية تمت دراستها وتقييمها فنيا من قبل لجنة فنية متخصصة بالدراسات الدوائية في المؤسسة برئاسة مدير عام المؤسسة وعضوية نخبة من الخبراء في مجال الدراسات الدوائية من القطاعات الأكاديمية والطبية، مشيرا إلى أنه تم اعتماد مختبرات مركز الأورام العسكري لتطوير وإنتاج وتعديل هذه الخلايا مخبريا بسواعد مؤهلة من الخدمات الطبية الملكية ، حيث قامت المؤسسة بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية على تأهيل المختبر حسب الأسس العالمية للتصنيع الجيد GMP بما يضمن البيئة المعقمة والمؤهلة لانتاج مثل هذا النوع من العلاجات.