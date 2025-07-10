لجنة النشاط والمسؤولية المجتمعية في الضمان الاجتماعي تنظّم يوماً تطوعياً في غابات اشتفينا

02:59 م

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الوكيل الإخباري- نظّمت لجنة النشاط الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يوماً تطوعياً في غابات اشتفينا بمحافظة عجلون، وذلك بالتنسيق مع محافظة عجلون وبلديتها، ومديريتي البيئة والزراعة. اضافة اعلان





وشارك في اليوم التطوعي موظفو المؤسسة في كل من إدارات فروعها في العاصمة عمان والزرقاء وجرش وعجلون تحت شعار "كلنا شركاء في النظافة فلنحافظ عليها نظيفة" حيث جاب الموظفين المناطق الحرجية والسياحية لتنظيفها من المخلفات، بالإضافة إلى تركيب سِلال مهملات في مواقع متعددة بهدف تعزيز النظافة العامة والحفاظ على البيئة.



من جهتها، أكدت رئيسة لجنة النشاط الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية في المؤسسة، السيدة خلود غنيمات، أن هذا النشاط يأتي ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات التي تنفذها اللجنة في مختلف محافظات المملكة، بهدف ترسيخ ثقافة العمل التطوعي بين موظفي المؤسسة وتعزيز الحس الوطني والانتماء، وربط الموظف والمواطن بالأرض والطبيعة من خلال المشاركة الفاعلة في جهود الحفاظ على البيئة.

