لجنة محافظة معان: تقدّم واضح في تنفيذ مشاريع موازنة 2025

الوكيل الإخباري- قالت رئيسة لجنة مجلس محافظة معان، عايدة آل خطاب، إن المحافظة تشهد تقدّمًا واضحًا في تنفيذ مشاريع موازنة عام 2025، التي شملت مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، من الصحة والتعليم إلى البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وأضافت خلال اجتماع المجلس، اليوم الأربعاء، لاستعراض نسب الإنجاز ومراحل العمل في المشاريع المختلفة، أن قطاع الصحة يحظى بأولوية خاصة للاهتمام بصحة المواطن، موضحة أن مشروع إنشاء مركز متخصص للغدد الصماء والوراثة دخل مرحلة الطرح والإحالة بتكلفة تقديرية تصل إلى 6.2 مليون دينار، ليكون مركزًا مرجعيًا متطورًا يخدم أبناء المحافظة.



وأشارت إلى أنه تم طرح مشروع إنشاء سكن للتمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله بوادي موسى بقيمة مليون و766 ألفًا و16 دينارًا، إضافة إلى تنفيذ أعمال صيانة لمركز صحي المنشية، مؤكدة أن نسبة الإنجاز الكلية لمشاريع القطاع الصحي بلغت 85 بالمئة.



وحول قطاع التربية والتعليم، أوضحت آل خطاب أن اللجنة نجحت في حل مشكلة التعثر في مشروع مدرسة حمدون، الذي تصل تكلفته إلى 677 ألفًا و589 دينارًا، حيث باشر المقاول أعمال التنفيذ بعد فترة توقف.



وأضافت أن اللجنة تتابع كذلك مشروعي إضافة الغرف الصفية في مدرستي ذكور حوالة والحدادة، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة لعدد من مدارس المحافظة، مبينة أن إجمالي مخصصات القطاع يبلغ نحو 3 ملايين و554 ألف دينار، فيما وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 85 بالمئة، وهو ما يعكس الحرص على تحسين البيئة المدرسية وتطوير العملية التعليمية.



وفيما يخص القطاعات الأخرى، بينت أن مشاريع الأشغال العامة اكتملت بقيمة تجاوزت 1.5 مليون دينار، تضمنت إنشاء طرق وإنارة داخل المحافظة، كما استكملت جميع مشاريع الزراعة، وتم الانتهاء من مشاريع وزارة التنمية الاجتماعية.



وأكدت أن مشاريع قطاع الثقافة أنجزت بنسبة 100 بالمئة، فيما بلغت نسبة إنجاز مشاريع قطاع الشباب 70 بالمئة، كما جرى طرح وتنفيذ أعمال صيانة لمراكز الأميرة بسمة، وطرح مشروع مركز أعلاف الحسينية بقيمة تقديرية تصل إلى 550 ألف دينار.



وأضافت أن نسبة إنجاز مشاريع قطاع الأوقاف وصلت إلى 65 بالمئة، فيما يجري التحضير لطرح عطاء إنشاء مبنى متصرفية لواء الحسينية ومديرية قضاء أذرح خلال الأيام المقبلة.