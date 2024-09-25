لمواجهة الذباب.. دوريات على منافذ الأغوار لضبط الزبل غير المعالج

الوكيل الإخباري- في إطار الجهود الحكومية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الذباب المنزلي (حلول جذرية هادفة عالية التأثير) في مناطق الأغوار، أطلقت اللجنة التوجيهية العليا لإدارة النفايات، والتي تضم كل من وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة الإدارة المحلية والإدارة الملكية لحماية البيئة، حملة توعوية إعلامية لتوعية الفئات المستهدفة من أصحاب مزارع الإنتاج الحيواني والنباتي، ومصانع معالجة السماد العضوي، ومالكي وسائقي المركبات الناقلة للسماد العضوي، وشرائح المجتمع كافة .

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بالإجراءات المتبعة التي تنظم عملية طرح وتجميع وتخزين ونقل وتداول الزبل الحيواني غير المعالج والصادرة بموجب نظام إدارة النفايات الزراعية رقم 32 لسنة 2024 وتعليمات تنظيم وطرح وتجميع وتخزين ونقل وتداول الزبل الحيواني غير المعالج لعام 2024، والتي صدرت وتم نشرها بالجريدة الرسمية مؤخرًا، والعقوبات المترتبة على المخالفين لهذه التعليمات، وبيان الأثر الضار البيئي على استخدام الزبل الحيواني غير المعالج، والذي يعتبر المسبب الرئيسي لانتشار الذباب المنزلي، لضمان تفهم الفئات المستهدفة للإجراءات الجديدة التي ستكون عقوباتها مغلظة (تشمل تحرير مخالفة بحق من يقوم بنقل وطرح وتجميع الزبل الحيواني غير المعالج وتحويله إلى القضاء من خلال مديرية الزراعة المختصة).