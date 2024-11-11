مأدبا: تنفيذ مشروع "درب الطلاب" الأول من نوعه في المملكة

الوكيل الإخباري - نفذ مجلس محافظة مأدبا "اللامركزية" مشروع درب الطلاب الممتد من بلدة لب بلواء ذيبان وصولا الى مدرسة لب الثانوية للبنين على طول الطريق الملوكي حماية للطلاب من مخاطر الطريق ليكون المشروع الأول من نوعه في المملكة بطول 700 متر.

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وقال رئيس مجلس محافظة مأدبا سالم الهروط، إن أهمية المشروع جاءت نتيجة وقوع مدرسة لب الثانوية للبنين على الطريق الملوكي الواصل بين محافظتي مأدبا والكرك ويشهد حركة سير سريعة ولا يوجد أي طريق للمدرسة إلا سلوك هذا الطريق السريع.



وأضاف، أن المشروع أقيم من خلال تصميم درب خاص للطلبة مشيًا على الأقدام مع عزله عن الطريق الرئيسي بسياج حديدي وكندرين وبلاط للمشي يحمي الطلبة من مخاطر الطريق السريع وعلى طول الطريق وصولا الى المدرسة وبطول نحو 700 متر ليكون أول ممشى في المملكة بهذه المسافة الكبيرة.



وبين أن الدرب الخاص بالطلبة أضفى طابعًا جماليًا على الطريق الملوكي، علاوة على حمايته للطلبة وتوفير مساحة أمان للمركبات أيضا، مؤكدًا أن مجلس المحافظة سيعمل على تمويل إنارة الطريق وزراعته بالأشجار ليكون معلما متميزا على الطريق، ومساحة للأهالي لممارسة رياضة المشي في أي وقت.



من جهته، رحب مدير مدرسة لب الثانوية للبنين فيصل الهواوشة بهذه الفكرة الرائدة التي تحمي الطلبة من مخاطر الطريق الذي شهد وقوع عدد من الحوادث كونه من الطرق السريعة والنافذة ويشهد حركة سير متواصلة خصوصا في ساعات الصباح.