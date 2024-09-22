مادبا: دورة حول التجارة الإلكترونية

وقال منسق الهيئة الدكتور حسن الشوابكة ان مثل هذه الدورات التدريبية تعمل على تنمية مهارات الشباب والشابات ورفع قدراتهم الإنتاجية والتسويقية وتحفزهم على العمل و الإنتاج، وبما يسهم في تأمين مصادر دخل إضافية للشباب والشابات وتعزيز مهارات التسويق وريادة الأعمال لديهم.
من جهته قال المدرب محمد الجاعوني، إن هذه الدورة تهدف الى تمكين الشباب والشابات على بناء مهاراتهم وقدراتهم في مجال التجارة الإلكترونية واستخدام منصات التواصل الاجتماعي في تسويق المنتجات، اضافة الى بناء المهارات في كيفية اختيار المحتوى الذي يتناسب مع ما سيتم نشره وتوقيت النشر والمهارات المتعلقة بالتجارة، الأمر الذي يسهم في رفع قدراتهم في تسويق منتجاتهم وتأمين مصادر دخل لهم.
يشار الى ان التجارة الإلكترونية جاءت ضمن محور بناء قدرات الشباب من خلال التدريب في جميع مجالات الحياة لمساعدتهم وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا.
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