مادبا: دورة حول التجارة الإلكترونية

الوكيل الإخباري- نفذت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في مادبا اليوم الأحد، دورة تدريبية حول التجارة الإلكترونية بمشاركة 25 شابا وشابة.

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وقال منسق الهيئة الدكتور حسن الشوابكة ان مثل هذه الدورات التدريبية تعمل على تنمية مهارات الشباب والشابات ورفع قدراتهم الإنتاجية والتسويقية وتحفزهم على العمل و الإنتاج، وبما يسهم في تأمين مصادر دخل إضافية للشباب والشابات وتعزيز مهارات التسويق وريادة الأعمال لديهم.



من جهته قال المدرب محمد الجاعوني، إن هذه الدورة تهدف الى تمكين الشباب والشابات على بناء مهاراتهم وقدراتهم في مجال التجارة الإلكترونية واستخدام منصات التواصل الاجتماعي في تسويق المنتجات، اضافة الى بناء المهارات في كيفية اختيار المحتوى الذي يتناسب مع ما سيتم نشره وتوقيت النشر والمهارات المتعلقة بالتجارة، الأمر الذي يسهم في رفع قدراتهم في تسويق منتجاتهم وتأمين مصادر دخل لهم.