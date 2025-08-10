الأرصاد تحذر من الغبار شرقي عمان وطريق المطار

الوكيل الإخباري- حذرت إدارة الأرصاد الجوية من تأثير الموجات الغبارية في العاصمة عمان، وخاصة في المناطق الشرقية منها، مما يؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية.

