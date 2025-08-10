الأرصاد تحذر من الغبار شرقي عمان وطريق المطار

وأفادت، في بيانها مساء اليوم الأحد، أنه انخفض مدى الرؤية الأفقية في أجزاء من شرق العاصمة عمان، بما فيها مطار عمان إلى حوالي 200 متر، داعيةً السائقين ومستخدمي طريق المطار الى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة.
-
أخبار متعلقة
-
تطورات الموجة الحارة التي تؤثر على المملكة .. أمطار قد يصحبها الرعد
-
الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة وزخات محلية محتملة الأحد والاثنين
-
تحذيرات بشأن حالة الطقس.. أجواء جافة وحارّة في مختلف المناطق
-
تطورات الموجة الحارة التي تؤثر على الاردن - تحذيرات
-
موجة حارة وجافة ترفع درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 8 درجات
-
تفاصيل حالة الطقس في الاردن الخميس
-
الأرصاد: درجات حرارة تصل 41 مئوية.. ومناشدة بعدم التعرض للشمس
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء