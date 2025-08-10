الإثنين 2025-08-11 12:54 ص
 

الأرصاد تحذر من الغبار شرقي عمان وطريق المطار

جانب من الغبار على طريق المطار
 
الأحد، 10-08-2025 11:34 م

الوكيل الإخباري- حذرت إدارة الأرصاد الجوية من تأثير الموجات الغبارية في العاصمة عمان، وخاصة في المناطق الشرقية منها، مما يؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية.

وأفادت، في بيانها مساء اليوم الأحد، أنه انخفض مدى الرؤية الأفقية في أجزاء من شرق العاصمة عمان، بما فيها مطار عمان إلى حوالي 200 متر، داعيةً السائقين ومستخدمي طريق المطار الى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة.

 
 
