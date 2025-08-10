الأحد 2025-08-10 11:17 م
 

"اليرموك": تحويل الدوام عن بعد بسبب الموجة الحارة

الأحد، 10-08-2025 10:18 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت جامعة اليرموك، اليوم الأحد، تحويل المحاضرات إلى نظام التعليم عن بُعد، اعتبارًا من صباح الثلاثاء 12 آب وحتى نهاية دوام الأربعاء 13 آب، بسبب تأثر المملكة بموجة حارة.اضافة اعلان


وقال القائم بأعمال رئيس جامعة اليرموك، الدكتور موسى ربابعة، إن الامتحانات ستبقى في مواعيدها المقررة مسبقا وجاهيا، والتأكيد على دوام العاملين دون أي تغيير، مشيرا إلى أن القرار يأتي حرصا من الجامعة على سلامة طلبتها وضمان استمرارية العملية التدريسية.
 
 
