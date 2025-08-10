"اليرموك": تحويل الدوام عن بعد بسبب الموجة الحارة

وقال القائم بأعمال رئيس جامعة اليرموك، الدكتور موسى ربابعة، إن الامتحانات ستبقى في مواعيدها المقررة مسبقا وجاهيا، والتأكيد على دوام العاملين دون أي تغيير، مشيرا إلى أن القرار يأتي حرصا من الجامعة على سلامة طلبتها وضمان استمرارية العملية التدريسية.
