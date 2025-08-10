"ثقافة الأعيان" تلتقي ممثلي مبادرة "مجلس الشباب الأردني"

الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الثقافة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتورة هيفاء النجار، خلال لقائها اليوم الأحد، رئيس مبادرة "مجلس الشباب الأردني"، سليمان السقار، ومجموعة من شباب المبادرة من مختلف محافظات المملكة، سبل استثمار الطاقات الشبابية في بناء المستقبل وتعزيز التنمية المستدامة.

وتحدثت العين النجار، خلال اللقاء، حول أهمية تمكين الشباب وتوفير البيئة الداعمة للحوار الشبابي وتشكيل الأحزاب، مشيرة إلى أن مشروع التحديث السياسي وفر ضمانات لاستمرار العمل الحزبي والوصول إلى برلمان قائم على العمل البرامجي.



وأكدت أن المشاركة السياسية تُعد ضرورة وطنية تجمع بين الحق والمسؤولية، وهو ما يبرز أهمية دور المؤسسات التربوية والإعلامية في ترسيخ روح المواطنة الإيجابية وتطويرها عبر برامج وخطط تستهدف وعي الشباب وتُعدهم لدور فاعل في المستقبل.



بدوره، تحدث السقار عن أهمية تكريس ثقافة الريادة وتعزيز دور الشباب كشركاء فاعلين في صنع القرار وصياغة المستقبل، لافتًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني بهذا الشأن.



بدورهم، استعرض ممثلو المبادرة أهداف وبرامج المبادرة، التي تركز على دمج الشباب في الحياة العامة، لا سيما في المجال السياسي، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة والبرامج النوعية.