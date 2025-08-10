الأحد 2025-08-10 11:19 م
 

"صناعة إربد" تنظم ورشة حول التحكيم التجاري وقضايا الملكية الفكرية

ا
جانب من الورشة
 
الأحد، 10-08-2025 11:10 م

الوكيل الإخباري- نظّمت غرفة صناعة إربد، بالتعاون مع مركز دار القرار للقانون والتحكيم الدولي، ورشة تعريفية متخصصة بعنوان: "التحكيم التجاري وقضايا التحكيم في الملكية الفكرية والصناعية"، بحضور عدد من أصحاب المصانع والمستثمرين في القطاع الصناعي.

اضافة اعلان


وأكد مدير عام الغرفة، نضال الصدر، أن الورشة تسهم في رفع الوعي القانوني لدى الصناعيين حول أدوات بديلة لحل النزاعات، وخاصة تلك المرتبطة بالملكية الفكرية والعلامات التجارية والابتكارات الصناعية، مشيرا إلى أن الغرفة حريصة دائمًا على دعم وتمكين أعضائها بالمعرفة القانونية اللازمة لحماية حقوقهم وتعزيز استقرار أعمالهم.


وقدّم القاضي السابق الدكتور خالد عكاشة شرحًا وافيًا حول أهمية التحكيم التجاري كوسيلة فاعلة وسريعة لحل النزاعات دون اللجوء إلى القضاء التقليدي، مستعرضًا أبرز المبادئ والأسس التي يقوم عليها التحكيم، إلى جانب تسليطه الضوء على القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية، وطرق التعامل معها من خلال التحكيم، في ظل التطورات القانونية المتسارعة محليًا ودوليًا.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية "تربية الرصيفة" تكرم أوائل التوجيهي في اللواء

ا

اقتصاد محلي "صناعة إربد" تنظم ورشة حول التحكيم التجاري وقضايا الملكية الفكرية

ا

شؤون برلمانية "ثقافة الأعيان" تلتقي ممثلي مبادرة "مجلس الشباب الأردني"

تعبيرية

أخبار محلية تحديث .. جامعات تحول دوام الطلبة "عن بُعد" بسبب الحر الشديد

إغلاق مؤقت للطريق الصحراوي قرب ضبعا بسبب الغبار وانعدام الرؤية

أخبار محلية إغلاق مؤقت للطريق الصحراوي قرب ضبعا بسبب الغبار وانعدام الرؤية

صور.. مصر تسترد 13 قطعة أثرية من بريطانيا وألمانيا

منوعات صور.. مصر تسترد 13 قطعة أثرية من بريطانيا وألمانيا

ا

عربي ودولي الأمين العام للناتو: توريدات الأسلحة لأوكرانيا ستستمر

ل

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلديتي الزرقاء والهاشمية



 
 



الأكثر مشاهدة