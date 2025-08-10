"صناعة إربد" تنظم ورشة حول التحكيم التجاري وقضايا الملكية الفكرية

وأكد مدير عام الغرفة، نضال الصدر، أن الورشة تسهم في رفع الوعي القانوني لدى الصناعيين حول أدوات بديلة لحل النزاعات، وخاصة تلك المرتبطة بالملكية الفكرية والعلامات التجارية والابتكارات الصناعية، مشيرا إلى أن الغرفة حريصة دائمًا على دعم وتمكين أعضائها بالمعرفة القانونية اللازمة لحماية حقوقهم وتعزيز استقرار أعمالهم.
وقدّم القاضي السابق الدكتور خالد عكاشة شرحًا وافيًا حول أهمية التحكيم التجاري كوسيلة فاعلة وسريعة لحل النزاعات دون اللجوء إلى القضاء التقليدي، مستعرضًا أبرز المبادئ والأسس التي يقوم عليها التحكيم، إلى جانب تسليطه الضوء على القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية، وطرق التعامل معها من خلال التحكيم، في ظل التطورات القانونية المتسارعة محليًا ودوليًا.
