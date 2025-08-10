"صناعة إربد" تنظم ورشة حول التحكيم التجاري وقضايا الملكية الفكرية

الوكيل الإخباري- نظّمت غرفة صناعة إربد، بالتعاون مع مركز دار القرار للقانون والتحكيم الدولي، ورشة تعريفية متخصصة بعنوان: "التحكيم التجاري وقضايا التحكيم في الملكية الفكرية والصناعية"، بحضور عدد من أصحاب المصانع والمستثمرين في القطاع الصناعي.

وأكد مدير عام الغرفة، نضال الصدر، أن الورشة تسهم في رفع الوعي القانوني لدى الصناعيين حول أدوات بديلة لحل النزاعات، وخاصة تلك المرتبطة بالملكية الفكرية والعلامات التجارية والابتكارات الصناعية، مشيرا إلى أن الغرفة حريصة دائمًا على دعم وتمكين أعضائها بالمعرفة القانونية اللازمة لحماية حقوقهم وتعزيز استقرار أعمالهم.