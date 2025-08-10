الأحد 2025-08-10 11:18 م
 

وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلديتي الزرقاء والهاشمية

ل
جانب من الزيارة التفقدية
 
الأحد، 10-08-2025 10:21 م

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري اليوم الأحد، واقع الخدمات في بلديتي الزرقاء الكبرى والهاشمية، واطلع على سير العمل فيهما.

اضافة اعلان


وأكد الوزير المصري خلال لقائه رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان، أهمية أتمتة أعمال البلدية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل إجراءاتهم، وضرورة تعزيز واقع الخدمات والارتقاء بجودتها، وتحسين الاستجابة لمتطلبات المواطنين.


كما تفقد الوزير بلدية الهاشمية الجديدة، والتقى رئيس لجنتها حسين بولاد، مؤكداً أهمية التعاون مع المواطنين لما له من دور في تسريع الإنجاز، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات المقدَّمة.


وشملت الزيارة جولات ميدانية لعدد من المواقع ضمن حدود بلديتي الزرقاء والهاشمية، واطلع على واقع البنية التحتية ومستوى الخدمات العامة، وأبدى عدداً من الملاحظات والتوصيات التي من شأنها الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز الاستجابة لاحتياجات المواطنين.


وأكد المصري أهمية المتابعة الميدانية والتفاعل المباشر مع المواطنين باعتبارها ركيزة أساسية لتحسين الأداء وتلبية متطلبات المجتمع.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية "تربية الرصيفة" تكرم أوائل التوجيهي في اللواء

ا

اقتصاد محلي "صناعة إربد" تنظم ورشة حول التحكيم التجاري وقضايا الملكية الفكرية

ا

شؤون برلمانية "ثقافة الأعيان" تلتقي ممثلي مبادرة "مجلس الشباب الأردني"

تعبيرية

أخبار محلية تحديث .. جامعات تحول دوام الطلبة "عن بُعد" بسبب الحر الشديد

إغلاق مؤقت للطريق الصحراوي قرب ضبعا بسبب الغبار وانعدام الرؤية

أخبار محلية إغلاق مؤقت للطريق الصحراوي قرب ضبعا بسبب الغبار وانعدام الرؤية

صور.. مصر تسترد 13 قطعة أثرية من بريطانيا وألمانيا

منوعات صور.. مصر تسترد 13 قطعة أثرية من بريطانيا وألمانيا

ا

عربي ودولي الأمين العام للناتو: توريدات الأسلحة لأوكرانيا ستستمر

ل

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلديتي الزرقاء والهاشمية



 
 





الأكثر مشاهدة