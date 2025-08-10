وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلديتي الزرقاء والهاشمية

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري اليوم الأحد، واقع الخدمات في بلديتي الزرقاء الكبرى والهاشمية، واطلع على سير العمل فيهما.

اضافة اعلان



وأكد الوزير المصري خلال لقائه رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان، أهمية أتمتة أعمال البلدية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل إجراءاتهم، وضرورة تعزيز واقع الخدمات والارتقاء بجودتها، وتحسين الاستجابة لمتطلبات المواطنين.



كما تفقد الوزير بلدية الهاشمية الجديدة، والتقى رئيس لجنتها حسين بولاد، مؤكداً أهمية التعاون مع المواطنين لما له من دور في تسريع الإنجاز، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات المقدَّمة.



وشملت الزيارة جولات ميدانية لعدد من المواقع ضمن حدود بلديتي الزرقاء والهاشمية، واطلع على واقع البنية التحتية ومستوى الخدمات العامة، وأبدى عدداً من الملاحظات والتوصيات التي من شأنها الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز الاستجابة لاحتياجات المواطنين.