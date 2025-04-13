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مازن أبو البقر أميناً عاماً لوزارة الشباب

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الأحد، 13-04-2025 12:38 م

الوكيل الإخباري - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تعيين الدكتور مازن شحادة أبو بقر أمينا عاما لوزارة الشباب.

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جاء ذلك بعد حصوله على أعلى الدرجات بين المتقدمين لهذه الوظيفة بحسب آلية التعيين المنصوص عليها في نظام القيادات الحكومية رقم 70 لسنة 2024م.

 

 
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