العيسوي: الأردن بقيادة جلالة الملك حمى عربي هاشمي صامد وحامي لفلسطين

الوكيل الإخباري- قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن، بقيادته الهاشمية وشعبه الواعي، سيبقى كما أراده جلالة الملك عبدالله الثاني، قوياً بمؤسساته، ثابتاً بمواقفه، راسخاً في مبادئه.



وأكد أن الأردن، بقيادة جلالة الملك يمضي بثبات على نهجه التاريخي في نصرة القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشدداً على أن موقف جلالة الملك يمثل اليوم صوت الضمير الإنساني الحرّ في مواجهة العدوان، ودعامةً راسخةً في الدفاع عن القدس والمقدسات.



وقال العيسوي خلال لقائه، اليوم الاثنين، وفداً من أبناء عشيرة خاطر في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر الدكتور كنيعان البلوي، إن الموقف الأردني الذي عبّر عنه جلالة الملك في خطاب العرش السامي، شكّل ترجمة حيّة للثبات على المبادئ الوطنية والهاشمية، ورسّخ وحدة الموقف الأردني في وجه التحديات الإقليمية، مؤكداً أن الأردن سيبقى السند الأمين لفلسطين، والدرع الحامي للقدس ومقدساتها.

من جهتهم قال المتحدثون إن الأردن، بقيادة جلالة الملك، سيبقى الحِمى العربي الهاشمي المنيع، والعنوان الثابت للأمن والاستقرار، عصيًّا على الفتنة بفضل تماسك أبنائه ويقظة نشامى الجيش العربي المصطفوي وأجهزته الأمنية.