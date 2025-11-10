العيسوي: الأردن بقيادة جلالة الملك حمى عربي هاشمي صامد وحامي لفلسطين

وأكد أن الأردن، بقيادة جلالة الملك يمضي بثبات على نهجه التاريخي في نصرة القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشدداً على أن موقف جلالة الملك يمثل اليوم صوت الضمير الإنساني الحرّ في مواجهة العدوان، ودعامةً راسخةً في الدفاع عن القدس والمقدسات.
وقال العيسوي خلال لقائه، اليوم الاثنين، وفداً من أبناء عشيرة خاطر في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر الدكتور كنيعان البلوي، إن الموقف الأردني الذي عبّر عنه جلالة الملك في خطاب العرش السامي، شكّل ترجمة حيّة للثبات على المبادئ الوطنية والهاشمية، ورسّخ وحدة الموقف الأردني في وجه التحديات الإقليمية، مؤكداً أن الأردن سيبقى السند الأمين لفلسطين، والدرع الحامي للقدس ومقدساتها.
وأضافوا: سر يا جلالة سيدنا، قائدًا للمسيرة، ونحن خلفك الأهل والعزوة والأبناء والعشيرة، نحمل عهد الرجال وبيعة الوفاء بأعناقنا، باقيةً إلى يوم الدين.
وعبروا عن فخرهم واعتزازهم بانتمائهم للوطن الأردني العزيز تحت راية القيادة الهاشمية الحكيمة، مشيرين إلى أن ما ينعم به الأردن من أمن واستقرار وسط إقليمٍ مضطرب هو ثمرةُ رؤيةٍ ملكية ثاقبة وحكمة راسخة لجلالة الملك، الذي جعل من الأردن وطنًا للكرامة والموقف والثبات، وقلعةً عربيةً تصون المبادئ وتحفظ العهود.
-
أخبار متعلقة
-
منح دراسية مقدمة من جامعة COMSATS الباكستانية في برامج الدارسات العليا
-
حل 3 جمعيات ثقافية في الزرقاء
-
وفاة حدثين اثر حادث غرق في المفرق
-
وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن (571) موقوفا إداريا
-
مذكرة تفاهم بين “الوطنية للتشغيل” و”الصخرة للخدمات الأمنية”
-
الملك يبحث مع إمبراطور اليابان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
-
الملك يبحث مع وزير الدفاع الياباني التطورات الإقليمية وفرص تعزيز التعاون العسكري
-
الامن العام : ملاحقة قانونية وغرامات مشددة بحق من يؤوي أو يتدخل في هروب الخادمات