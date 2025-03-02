مبادرة “إفطار صائم” للدوريات الخارجية.. قيم إنسانية بالشهر الفضيل

الوكيل الإخباري- نفّذت إدارة الدوريات الخارجية، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، مبادرة “إفطار صائم”، والتي بدأت منذ إفطار أول أيام رمضان المبارك، وتستمر حتى نهاية الشهر الفضيل.

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وقام رجال الأمن في الميدان وعلى الطرق الخارجية في مختلف أنحاء المملكة بتوزيع الوجبات الخفيفة والمياه والتمور على السائقين خلال وقت الإفطار، ونصحهم وإرشادهم بضرورة التأني والالتزام بالقيادة الآمنة للوصول إلى وجهاتهم بسلام.