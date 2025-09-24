متصرفية لواء الكورة تقر خطة طوارئ لفصل الشتاء

01:48 م

الوكيل الإخباري- ترأّس متصرف لواء الكورة الدكتور باسم الخلايلة اجتماعًا لإقرار خطة الطوارئ والاستعداد لفصل الشتاء، بحضور رؤساء لجان البلديات، ومديري الدوائر الرسمية، ورئيس مركز أمن الكورة، ورئيس مركز دفاع مدني الكورة، ورئيس قسم الإدارة الملكية للشرطة البيئية، ورؤساء أقسام الدفاع المدني في برقش وكفرعوان.





وقال الخلايلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن مناقشة الخطة تُظهر مدى التعاون والتكاتف في تقاسم وتوزيع الأدوار، لما فيه خدمة للواء الكورة والمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم خلال التعامل مع الموسم المطري وتجويدها إلى أفضل حالاتها، ما ينعكس على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، ويضمن عدم تعريض حياتهم للخطر.



وأضاف أن على البلديات العمل على فتح مناهل تصريف مياه الأمطار والعبارات أولًا بأول وقبل بدء هطول الأمطار، والمتابعة اليومية لها، نتيجة للممارسات الخاطئة من بعض المواطنين، والمتمثلة في إلقاء المواد الصلبة والنفايات داخل مناهل تصريف الأمطار، كونها النقطة الأخفض في الشارع.



وأشار إلى أن على مديرية أشغال لواء الكورة تنفيذ خطة الطوارئ، وإدامة عمل الطرق الرئيسية والثانوية، والتعاون مع البلديات، والتأكد من جاهزية الآليات، وإدامة صيانتها، وتزويدها بكميات كافية من المحروقات، بالإضافة إلى حصر الآليات العاملة لدى المتعهدين المتعاقدين مع الأشغال من القطاع الخاص، وإعداد قاعدة بيانات بها وبأسماء أصحابها وعناوينهم، وتزويد غرفة عمليات المتصرفية بها لاستخدامها عند الحاجة.



وشدد على ضرورة ترحيل القاطنين على جوانب الأودية من مربي المواشي، حمايةً لأرواحهم وممتلكاتهم وسلامة مواشيهم، وبصورة قسرية، ومراقبة مولدات الكهرباء، والأبراج الكهربائية، والآبار المغذية للمناطق، وحمايتها من العبث أو السرقة.



وبيّن الخلايلة أن مديرية التربية والتعليم ستعمل على تمرينات الإخلاء لطلبة المدارس في حالات الطوارئ، وتجهيز المدارس التي تم تخصيصها كمراكز إيواء وتأمينها بوسائل التدفئة والبطانيات، وكذلك الأمر بالنسبة لمديرية التنمية الاجتماعية، ومديرية الأوقاف، وصندوق المعونة الوطنية، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع فصل الشتاء، وحصر وتجهيز مراكز الإيواء التي تضمنتها خطة الطوارئ، وتجهيزها بالمدافئ والأغطية والطرود الغذائية، بالإضافة إلى المعونات العاجلة من قبل صندوق المعونة والتنمية ولجان الزكاة، حيث سيتم رفع جاهزية مستشفى الأميرة راية والمراكز الصحية، وتوفير كميات كافية من الأكسجين.



وأضاف أنه سيتم التأكد من جاهزية المولدات الكهربائية الاحتياطية والأجهزة لدى الأقسام الرئيسية مثل غرف العمليات والعناية المركزة، والتأكد من آبار المياه وكميات المحروقات، ضمن برنامج مسبق، وجاهزية الطواقم الطبية والتمريضية، ووسائل التدفئة، وتوفير الكميات الكافية من الأدوية، وخاصة المزمنة، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية.



وأشار إلى ضرورة قيام شركة الكهرباء برفع درجة الاستعداد إلى أعلى مستوياتها، وقيامها بتزويد موظفيها بسيارات دفع رباعي مجهزة للتنقل خلال الظروف الجوية الصعبة للوصول إلى نقاط الخلل، وربط المحولات الرئيسية بآلية عمل للحفاظ عليها من خلال تركيب كاميرات مراقبة تكون مرتبطة مباشرة بإدارة عمليات الأمن العام، للتخفيف من العبث والسرقة. وهذا ينطبق على إدارة المياه لاتخاذ ذات الآلية للتعامل مع عمليات العبث، والتأكد من سلامة الخطوط، وتوفير فرق للطوارئ تعمل على مدار الساعة.