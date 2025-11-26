الأربعاء 2025-11-26 03:16 م
 

الجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات إلى مخيم نور شمس

قوات الاحتلال
 
الأربعاء، 26-11-2025 12:13 م
الوكيل الإخباري-   قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية وجرافات ومعدات ثقيلة نحو مخيم نور شمس في طولكرم، بإطار العملية الواسعة التي يشنها الجيش الإسرائيلي.اضافة اعلان


كذلك أفادت بلدية طمون بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وطائرات الاحتلال أطلقت النار على الأهالي والأحياء، كما جرف طرقا وقطع خطوط مياه وأغلق مداخل البلدة وحول 10 منازل على الأقل إلى ثكنات عسكرية.

وأضافت البلدية أن الاحتلال أغلق أحياء بالبلدة وقسمها وفصلها عن بعضها البعض ودهم عددا كبيرا من المنازل.
 
 
