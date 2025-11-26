الجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات إلى مخيم نور شمس

كذلك أفادت بلدية طمون بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وطائرات الاحتلال أطلقت النار على الأهالي والأحياء، كما جرف طرقا وقطع خطوط مياه وأغلق مداخل البلدة وحول 10 منازل على الأقل إلى ثكنات عسكرية.
وأضافت البلدية أن الاحتلال أغلق أحياء بالبلدة وقسمها وفصلها عن بعضها البعض ودهم عددا كبيرا من المنازل.
