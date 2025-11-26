الأربعاء 2025-11-26 11:18 ص
 

انطلاق أعمال قمة آيكون لصناعة المحتوى والإعلام في عمّان

الأربعاء، 26-11-2025 11:14 ص

الوكيل الإخباري-   انطلقت في العاصمة عمّان، الأربعاء، أعمال قمة آيكون لصناعة المحتوى والإعلام، برعاية سمو الأمير علي بن الحسين، الذي ناب عنه وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني.

ويناقش المنتدى، على مدار اليوم، سلسلة من العناوين المتخصصة في مجال صناعة المحتوى، حيث يتناول المشاركون موضوعات تتعلق بهيمنة المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي على تدفق الأخبار والمعلومات.


كما يتناول المتحدثون في القمة سبل إعادة تعريف قيمة الأخبار وبناء نماذج أعمال جديدة، والتكيّف مع تفضيلات جمهور شاب يعيش داخل المنصات، إضافة إلى البحث في وسائل تحقيق التوازن بين سرعة النشر وجودة المحتوى.

 
 
