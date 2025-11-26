انطلاق أعمال قمة آيكون لصناعة المحتوى والإعلام في عمّان

الوكيل الإخباري- انطلقت في العاصمة عمّان، الأربعاء، أعمال قمة آيكون لصناعة المحتوى والإعلام، برعاية سمو الأمير علي بن الحسين، الذي ناب عنه وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني.

ويناقش المنتدى، على مدار اليوم، سلسلة من العناوين المتخصصة في مجال صناعة المحتوى، حيث يتناول المشاركون موضوعات تتعلق بهيمنة المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي على تدفق الأخبار والمعلومات.