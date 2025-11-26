الأربعاء 2025-11-26 11:19 ص
 

وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة مفاجئة وتصدر توجيهات

وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى
وفاء بني مصطفى
 
الأربعاء، 26-11-2025 10:52 ص
الوكيل الإخباري-   تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، صباح اليوم الأربعاء، دار الزهراء لرعاية كبار السن الخاصة، في لواء وادي السير ، وذلك في زيارة مفاجئة، اطلعت خلالها على واقع ومستوى الخدمات المقدمة للمنتفعين من كبار السن، والبرامج المنفذة في الدار. اضافة اعلان


وخلال زيارتها للدار، والتي تأتي في إطار الزيارات الميدانية المستمرة لمراكز ودور الرعاية والوحدات التابعة للوزارة، إلتقت بني مصطفى، منتفعي الدار، واستمعت منهم إلى آرائهم وملاحظاتهم حول ما يقدم لهم من خدمات في الدار.  

وأكدّت بني مصطفى أهمية توفير أفضل سبل العناية والرعاية المثلى لمنتفعي الدار، وضرورة بذل المزيد من الجهود لخدمتهم وتوفير احتياجاتهم بصورة مستمرة، مشيرةً إلى أن البرامج المقدمة لكبار السن تحظى بأولوية من الوزارة، وسيما في مجال الدعم النفسي والاجتماعي والعناية بصحتهم داخل الدور، بما يحفظ حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.
 
 
