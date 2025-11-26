وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة مفاجئة وتصدر توجيهات

وخلال زيارتها للدار، والتي تأتي في إطار الزيارات الميدانية المستمرة لمراكز ودور الرعاية والوحدات التابعة للوزارة، إلتقت بني مصطفى، منتفعي الدار، واستمعت منهم إلى آرائهم وملاحظاتهم حول ما يقدم لهم من خدمات في الدار.
وأكدّت بني مصطفى أهمية توفير أفضل سبل العناية والرعاية المثلى لمنتفعي الدار، وضرورة بذل المزيد من الجهود لخدمتهم وتوفير احتياجاتهم بصورة مستمرة، مشيرةً إلى أن البرامج المقدمة لكبار السن تحظى بأولوية من الوزارة، وسيما في مجال الدعم النفسي والاجتماعي والعناية بصحتهم داخل الدور، بما يحفظ حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق أعمال قمة آيكون لصناعة المحتوى والإعلام في عمّان
-
المومني: مواجهة التضليل والذكاء الاصطناعي غير المنضبط مسؤولية جماعية
-
ما هي الكلاب الروبوتية التي استخدمت بمداهمة الرمثا؟
-
التنفيذ القضائي : على هؤلاء مراجعتنا فورًا
-
الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة
-
إدارة السير تنوه لعدم ترك المركبات المتعطلة في حرم الشارع
-
صدور القانون المعدل لـ"خدمة العلم والخدمة الاحتياطية" في الجريدة الرسمية
-
فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء