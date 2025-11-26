جامعة البلقاء التطبيقية تحقق تقدّماً عالمياً في تصنيفات الكيو إس للتنمية المستدامة وشانغهاي للحقول العلمية

11:46 ص

الوكيل الإخباري- واصلت جامعة البلقاء التطبيقية تعزيز حضورها في التصنيفات العالمية بعد تحقيقها تقدّماً لافتاً في اثنين من أهم التصنيفات الدولية هذا العام، هما: تصنيف الكيو إس للتنمية المستدامة (QS Sustainability 2026)، وتصنيف شنغهاي للحقول العلمية (GRAS).





فقد أعلنت مؤسسة كيواريلي سايموند (QS) نتائج تصنيفها للتنمية المستدامة، حيث تقدّمت الجامعة إلى المرتبة 918 عالمياً بعد أن كانت ضمن الفئة (1001–1020)، وذلك من بين نحو 2000 جامعة شملها التصنيف. كما حافظت الجامعة للعام الثاني على التوالي على وجودها ضمن الفئة (401–500) عالمياً في حقل الرياضيات وفق تصنيف شنغهاي للحقول العلمية 2025، محتلة المرتبة الثانية محلياً في هذا التخصص.



وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني أن هذين الإنجازين يعكسان مساراً متصاعداً للجامعة نحو التميز العلمي والبحثي، مشيراً إلى أن البلقاء التطبيقية تعمل باستمرار على مواءمة برامجها ومبادراتها مع أولويات التنمية المستدامة وتعزيز تنافسيتها عالمياً. وأضاف أن هذه النتائج ثمرة لجهود مشتركة تبذلها أسرة الجامعة من أكاديميين وإداريين وطلبة، ولعمل مؤسسي يرتكز على الجودة والابتكار.