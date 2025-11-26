الأربعاء 2025-11-26 03:15 م
 

جامعة البلقاء التطبيقية تحقق تقدّماً عالمياً في تصنيفات الكيو إس للتنمية المستدامة وشانغهاي للحقول العلمية

جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية
 
الأربعاء، 26-11-2025 11:46 ص
الوكيل الإخباري-   واصلت جامعة البلقاء التطبيقية تعزيز حضورها في التصنيفات العالمية بعد تحقيقها تقدّماً لافتاً في اثنين من أهم التصنيفات الدولية هذا العام، هما: تصنيف الكيو إس للتنمية المستدامة (QS Sustainability 2026)، وتصنيف شنغهاي للحقول العلمية (GRAS).اضافة اعلان


فقد أعلنت مؤسسة كيواريلي سايموند (QS) نتائج تصنيفها للتنمية المستدامة، حيث تقدّمت الجامعة إلى المرتبة 918 عالمياً بعد أن كانت ضمن الفئة (1001–1020)، وذلك من بين نحو 2000 جامعة شملها التصنيف. كما حافظت الجامعة للعام الثاني على التوالي على وجودها ضمن الفئة (401–500) عالمياً في حقل الرياضيات وفق تصنيف شنغهاي للحقول العلمية 2025، محتلة المرتبة الثانية محلياً في هذا التخصص.

وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني أن هذين الإنجازين يعكسان مساراً متصاعداً للجامعة نحو التميز العلمي والبحثي، مشيراً إلى أن البلقاء التطبيقية تعمل باستمرار على مواءمة برامجها ومبادراتها مع أولويات التنمية المستدامة وتعزيز تنافسيتها عالمياً. وأضاف أن هذه النتائج ثمرة لجهود مشتركة تبذلها أسرة الجامعة من أكاديميين وإداريين وطلبة، ولعمل مؤسسي يرتكز على الجودة والابتكار.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

أمانة عمّان تعاملت مع 29 ملاحظة خلال المنخفض الأخير

أخبار محلية أمانة عمّان تعاملت مع 29 ملاحظة خلال المنخفض الأخير

مز

طب وصحة هل يمكنك خفض الكوليسترول دون تناول أدوية الستاتين؟

ع

طب وصحة الكشف عن العمر الذي يبدأ فيه دماغ الإنسان بالتدهور

ل

فن ومشاهير قيس الشيخ نجيب يستعد لمرحلة فنية جديدة بعد اعتذاره عن "مطبخ المدينة"

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

أخبار محلية "الطاقة والمعادن" تتابع جاهزية القطاعات لضمان استمرارية تزويد الخدمة خلال الشتاء

تع

فن ومشاهير رمضان 2026.. نيللي كريم وشريف سلامة يُنهيان تحضيرات مسلسل "أنا"

ت

فن ومشاهير محمد صبحي يكشف تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة

بورصة عمان

اقتصاد محلي 7 ملايين دينار حجم التداول في بورصة عمان



 
 





الأكثر مشاهدة