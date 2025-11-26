الأربعاء 2025-11-26 03:17 م
 

مجلس النواب: سيبقى الأردن منيعا في وجه المتربصين بأمنه واستقراره

الأربعاء، 26-11-2025 12:01 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، إن ما شهدته المملكة مساء الثلاثاء من عملية أمنية نفذتها قوة خاصة في لواء الرمثا تجسد الكفاءة العالية للأجهزة الأمنية وتؤكد الجاهزية العالية الدائمة لحماية أمن الوطن والمواطن.

وأكد القاضي أن مجلس النواب يقف صفاً واحداً خلف جلالة الملك المفدى، والجيش العربي، والأجهزة الأمنية الباسلة، دعماً لكل الإجراءات التي تتخذها في سبيل حماية هذا الحمى، الذي سيبقى حصناً منيعاً في وجه الطامعين وبوجه من يحاول العبث بأمن المملكة واستقرارها.


وأضاف القاضي في بيان صادر عن مجلس النواب أن إقدام شقيقين مطلوبين من حملة الفكر التكفيري بإطلاق النار الكثيف على القوة الأمنية المداهِمة، وإصابة ثلاثة من أفرادها، يكشف حجم الخطر الذي تشكله العصابات المتطرفة والخارجة عن القانون، ويؤكد أهمية الاستمرار في مواجهتها بحزم.


وأشار القاضي إلى أن الأردن واجه الإرهاب في محطات عديدة عبر تاريخه، بدءاً من محاولات التنظيمات المتطرفة استهداف أمنه وحدوده، مروراً بعمليات إرهابية حاولت زعزعة استقراره الداخلي، إلا أن الأردن انتصر فيها جميعاً بقيادته الصلبة وقوة جيشه الباسل، وكفاءة أجهزته الأمنية، ووعي شعبه الذي كان على الدوام خط الدفاع الأول في حماية الدولة والالتفاف حول قيادتها.

 
 
