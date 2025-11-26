مجلس النواب: سيبقى الأردن منيعا في وجه المتربصين بأمنه واستقراره

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، إن ما شهدته المملكة مساء الثلاثاء من عملية أمنية نفذتها قوة خاصة في لواء الرمثا تجسد الكفاءة العالية للأجهزة الأمنية وتؤكد الجاهزية العالية الدائمة لحماية أمن الوطن والمواطن.

وأكد القاضي أن مجلس النواب يقف صفاً واحداً خلف جلالة الملك المفدى، والجيش العربي، والأجهزة الأمنية الباسلة، دعماً لكل الإجراءات التي تتخذها في سبيل حماية هذا الحمى، الذي سيبقى حصناً منيعاً في وجه الطامعين وبوجه من يحاول العبث بأمن المملكة واستقرارها.



وأضاف القاضي في بيان صادر عن مجلس النواب أن إقدام شقيقين مطلوبين من حملة الفكر التكفيري بإطلاق النار الكثيف على القوة الأمنية المداهِمة، وإصابة ثلاثة من أفرادها، يكشف حجم الخطر الذي تشكله العصابات المتطرفة والخارجة عن القانون، ويؤكد أهمية الاستمرار في مواجهتها بحزم.