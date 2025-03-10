مجلس النواب يمنح الأمهات العاملات 90 يومًا إجازة أمومة

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الوكيل الإخباري- وافق مجلس النواب، خلال جلسته اليوم الإثنين، على تعديل المادة (70) من قانون العمل، لتمديد إجازة الأمومة إلى 90 يومًا بدلًا من 10 أسابيع، وذلك وفقًا لما جاء في مشروع القانون المعدل المقدم من الحكومة. اضافة اعلان





ويهدف القرار إلى تعزيز حقوق المرأة العاملة، ودعم التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، بما ينسجم مع المعايير الدولية الخاصة بحماية الأمومة في بيئات العمل.

