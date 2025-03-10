 
الإثنين 2025-03-10 02:37 م
 

مجلس النواب يمنح الأمهات العاملات 90 يومًا إجازة أمومة

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 10-03-2025 01:03 م
الوكيل الإخباري-   وافق مجلس النواب، خلال جلسته اليوم الإثنين، على تعديل المادة (70) من قانون العمل، لتمديد إجازة الأمومة إلى 90 يومًا بدلًا من 10 أسابيع، وذلك وفقًا لما جاء في مشروع القانون المعدل المقدم من الحكومة.اضافة اعلان


ويهدف القرار إلى تعزيز حقوق المرأة العاملة، ودعم التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، بما ينسجم مع المعايير الدولية الخاصة بحماية الأمومة في بيئات العمل.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

د

طب وصحة أطعمة تحمي من جلطات القلب في رمضان.. تعرف عليها

خحك

المرأة والجمال زيوت بذور الفواكه والنباتات: سر الجمال لبشرتك وشعرك

ج\ج\

المرأة والجمال وسادات التونر: الحل المثالي لبشرة صحية ونضرة

نت

المرأة والجمال الترتيب المثالي: هل نستخدم الكونسيلر قبل كريم الأساس؟

ت

أسواق ومال الولايات المتحدة تستأنف تصدير الذرة إلى روسيا

نننن

فن ومشاهير بميزانية ضخمة.. تركي آل الشيخ يعلن عن مسلسل 'أكشن' لأحمد عز

ا

شؤون برلمانية مجلس النواب يتراجع عن السماح بالاستغناء عن 5% من العمال سنويا

تعبيرية

أخبار محلية عطل مفاجئ يضرب منصة X في الأردن



 
 



 

الأكثر مشاهدة