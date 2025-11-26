الخميس 2025-11-27 12:30 ص
 

السيسي يوجه بتطبيق القانون بشكل صارم بعد ما جرى في مصر

الأربعاء، 26-11-2025 10:21 م
الوكيل الإخباري-   علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اقتراح إجراء تعديل على قانون الطفل، بعد وقوع العديد من الجرائم مؤخراً من قبل صغار السن.اضافة اعلان


وقال السيسي، خلال زيارة للأكاديمية العسكرية اليوم الأربعاء، إن "هذا الموضوع له بعد مجتمعي، وأننا في مصر لدينا قوانين كثيرة تغطي جميع المجالات، إلا أن العبرة وما يتحتم التركيز عليه هو تنفيذ القوانين بشكل صارم دون استثناء".

كما أشار السيسي، حسبما نشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى "ضرورة تطور الفكر والوعي لدى المواطنين المصريين حتى يكون هناك تطبيق وتنفيذ سليم للقوانين"، مشدداً في هذا الصدد على أن المجتمع برمته عليه دور في هذا الأمر، سواء من جانب الأسرة أو المدرسة أو الجامعات أو المساجد والكنائس، وكذا الإعلام.

وشهدت مصر مؤخراً عدة جرائم صادمة ارتكبها أطفال دون سن الـ18 عاماً، منها الطفل قاتل زميله في الإسماعيلية (13 عاماً) الذي استدرجه وقتله ثم قطع جثمانه ودفن أجزاءه والتهم قطعة منه، فيما يعرف بجريمة "المنشار".

ووفق القانون المصري، لا يمكن معاقبة الأطفال جنائياً دون سن الـ18 وقت ارتكاب الجريمة، وتختص محكمة الطفل وحدها بنظر قضايا الأطفال الذين تجاوزت أعمارهم 12 عاماً.

روسيا اليوم 
 
 
